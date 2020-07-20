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В Кемеровской области месяц назад пропала 16-летняя девочка — она может находиться в Новосибирске

К поиску пропавшей приступили новосибирские поисковые отряды

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Девочка пропала месяц назад

Девочка пропала месяц назад

В понедельник поздно вечером, 20 июля, волонтёры новосибирского поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках подростка. Месяц назад, 19 июня, в Прокопьевске пропала 16-летняя девочка. Роговскую Александру начали искать и в Новосибирске, так как по имеющийся информации она может находиться в Новосибирской области.

Приметы пропавшей: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Была одета: бело-розовая кофта, камуфлированные штаны, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, волонтёры просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–0911.

Поисками Роговской Александры также занялись волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», ориентировка уже выложена в соцсети. Связаться с отрядом можно по телефону: 8 800 700–54–52.

В начале месяца в Новосибирске Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летнего Олега Иванова, который страдает аутизмом. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, его до сих пор не нашли.

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поисковый отрядпропал подросток
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