В Кемеровской области месяц назад пропала 16-летняя девочка — она может находиться в Новосибирске

В понедельник поздно вечером, 20 июля, волонтёры новосибирского поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках подростка. Месяц назад, 19 июня, в Прокопьевске пропала 16-летняя девочка. Роговскую Александру начали искать и в Новосибирске, так как по имеющийся информации она может находиться в Новосибирской области.

Приметы пропавшей: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Была одета: бело-розовая кофта, камуфлированные штаны, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, волонтёры просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–0911.

