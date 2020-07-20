Малиновое зарево: 12 чарующих кадров заката над Новосибирском (облака похожи на горы)

В понедельник вечером, 20 июля, в Новосибирске весь день стояла по-настоящему летняя погода: было жарко и солнечно. К вечеру природа решила ещё больше порадовать жителей города невероятным разноцветным закатом. Облака были малинового, оранжевого, желтого и красного цветов. Новосибирцы прислали в редакцию и выложили в социальные сети десятки фотографий. Публикуем завораживающие кадры.

