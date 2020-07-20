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ЛетоОбзор

Малиновое зарево: 12 чарующих кадров заката над Новосибирском (облака похожи на горы)

Жители города прислали в редакцию и выложили в соцсети десятки фото

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Облака в некоторых районах были розового цвета

Облака в некоторых районах были розового цвета

В понедельник вечером, 20 июля, в Новосибирске весь день стояла по-настоящему летняя погода: было жарко и солнечно. К вечеру природа решила ещё больше порадовать жителей города невероятным разноцветным закатом. Облака были малинового, оранжевого, желтого и красного цветов. Новосибирцы прислали в редакцию и выложили в социальные сети десятки фотографий. Публикуем завораживающие кадры.

Багровый закат озарил центр города

Багровый закат озарил центр города

Облака на этом фото напоминают горы

Облака на этом фото напоминают горы

Кто-то любовался закатом издалека

Кто-то любовался закатом издалека

Вечером в среду, 8 июля, в Новосибирске был удивительный малиновый закат.

Недавно мы составили топ-3 невероятно красивых мест Новосибирской области.

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Новосибирскзакат
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