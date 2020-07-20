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Происшествия

«Шел черный дым»: спасатели выясняют обстоятельства возможного крушения вертолёта под Новосибирском

О ЧП сообщил очевидцы, но, по данным Росавиации, на территории области не пропадали вертолеты

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Спасатели проверяют информацию о возможном крушении вертолета под Новосибирском. «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что ЧП произошло рядом с нефтяным месторождением.

По данным агентства, в 15:20 по новосибирскому времени оператор на Восточно-Тарском месторождении увидел заходящий на посадку вертолет белого цвета, из которого затем пошел черный дым. Он сообщил об этом в «Новосибирскнефтегаз», а оттуда о случившемся передали в МЧС. К месту предполагаемой аварии с месторождения отправлен вездеход «Арго» с медиками.

— В оперативные службы поступала информация от очевидца об «аварийной посадке» вертолёта в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. В настоящий момент силами регионального Координационного центра поиска и спасения организованы поисковые работы и проверка информации, которая пока не подверждена. По информации Росавиации ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирского и Томской областях. Поисковые работы продолжаются, — сообщили в Росавиации.

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аварийная посадкавертолет
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