Сибирские учёные вывели специальных мышей для испытания вакцины от коронавируса

В понедельник, 20 июля, стало известно, что учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение
Для испытаний лекарств от коронавирусной инфекции нужны лабораторные мыши, у которых эта болезнь протекает так же, как у человека, и которых можно будет массово воспроизводить.
— Для испытаний можно было бы использовать мышей, которые восприимчивы к атипичной пневмонии, возбудитель которой
Чтобы справиться с этой нехваткой, учёные ИЦИГ в сжатые сроки создали генетическую линию («породу») лабораторных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу нового типа. Их можно использовать для испытания вакцин и лекарств.
По словам директора института Алексея Кочетова, по такому же алгоритму ученые могут быстро обеспечивать генетическими моделями испытания лекарств и в случае других эпидемиологических угроз. Чтобы получить большое количество восприимчивых к коронавирусу животных, ученые используют технологии искусственного оплодотворения.
Несколько дней назад стало известно, когда новосибирский «Вектор» может получить разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса.