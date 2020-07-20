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Сибирские учёные вывели специальных мышей для испытания вакцины от коронавируса

Мыши переносят заражение COVID-19 нового типа так же, как люди

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Учёные ИЦИГ в сжатые сроки создали генетическую линию («породу») лабораторных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу нового типа

Учёные ИЦИГ в сжатые сроки создали генетическую линию («породу») лабораторных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу нового типа

В понедельник, 20 июля, стало известно, что учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение COVID-19 нового типа так же, как люди. Об этом сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН.

Для испытаний лекарств от коронавирусной инфекции нужны лабораторные мыши, у которых эта болезнь протекает так же, как у человека, и которых можно будет массово воспроизводить.

— Для испытаний можно было бы использовать мышей, которые восприимчивы к атипичной пневмонии, возбудитель которой SARS-CoV-1 — близкий родственник коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Однако их эмбрионов сохранилось мало, — цитирует ТАСС заведующего лабораторией ИЦИГ СО РАН Наримана Баттулина.

Чтобы справиться с этой нехваткой, учёные ИЦИГ в сжатые сроки создали генетическую линию («породу») лабораторных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу нового типа. Их можно использовать для испытания вакцин и лекарств.

По словам директора института Алексея Кочетова, по такому же алгоритму ученые могут быстро обеспечивать генетическими моделями испытания лекарств и в случае других эпидемиологических угроз. Чтобы получить большое количество восприимчивых к коронавирусу животных, ученые используют технологии искусственного оплодотворения.

Несколько дней назад стало известно, когда новосибирский «Вектор» может получить разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса.

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