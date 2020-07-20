Сибирские учёные вывели специальных мышей для испытания вакцины от коронавируса

В понедельник, 20 июля, стало известно, что учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение COVID-19 нового типа так же, как люди. Об этом сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН.

Для испытаний лекарств от коронавирусной инфекции нужны лабораторные мыши, у которых эта болезнь протекает так же, как у человека, и которых можно будет массово воспроизводить.