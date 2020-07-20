Скончался популярный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Александру Беляеву был 71 год. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. В воскресенье, 19 июля, ему стало плохо, поднялось содержание сахара в крови. Родные вызвали скорую, с гипергликемией ведущего увезли в реанимацию, но спасти его уже не удалось.

Рак легких у Беляева обнаружили в 2011 году. Об этом он рассказал в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось.