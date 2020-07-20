Путин сказал, что «Бессмертный полк» придется перенести на 2021 год

Президент России Владимир Путин заявил, что акцию «Бессмертный полк» придется перенести на 2021 год. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее такое предложение высказали организаторы акции.

— Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года? — заявил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой.