Путин сказал, что «Бессмертный полк» придется перенести на 2021 год

Президент России Владимир Путин заявил, что акцию «Бессмертный полк» придется перенести на 2021 год. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее такое предложение высказали организаторы акции.
— Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года? — заявил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой.
Сопредседатель центрального штаба общественного движения Елена Цунаева также отметила, что социальная дистанция, соблюдение которой необходимо сегодня, противоречит духу акции, «так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение».
Владимир Путин высказался чуть позднее, во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.
— Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год,— сказал президент. Он также пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».