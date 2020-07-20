Власти Новосибирска ищут деньги на реконструкцию школы с барельефами

В Новосибирске реконструкцию школы № 54 на улице Крылова не могут начать из-за того, что не решен вопрос с финансированием. При этом план работ уже готов.



Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

— Вопрос финансирования реконструкции до конца не решен. Проектно-сметная документация есть, понимание есть, что надо делать. Принято решение сохранить исторические панно на входе, которые представляют из себя художественную, историческую ценность. Всё понятно, как технически это делать, вопрос за малым — финансирование, — сказал мэр во время пресс-конференции.