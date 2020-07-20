Мэр Новосибирска рассказал, когда в городе планируют открыть детские сады

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что детские сады могут открыться осенью — сейчас в них работают только дежурные группы.



— Совершенно очевидно, что с осени мы откроем детские сады, потому что мы планируем, что с 1 сентября наши школы начнут свою работу с соблюдением тех мер, которые рекомендует Роспотребнадзор. Абсолютно точно, что школы откроются, и у меня такое внутреннее убеждение, что связанный с этим вопрос — открытие детских садов, — сказал глава города во время пресс-конференции с журналистами.