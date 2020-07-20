Мэр Новосибирска рассказал, когда в городе планируют открыть детские сады

Анатолий Локоть назвал дату открытия детских садов в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что детские сады могут открыться осенью — сейчас в них работают только дежурные группы.
— Совершенно очевидно, что с осени мы откроем детские сады, потому что мы планируем, что с
Анатолий Локоть подчеркнул, что вопрос об открытии детских садов относится к полномочиям губернатора Новосибирской области. Решение о возобновлении работы примут исходя из эпидемиологической обстановки.
Детские сады в регионе перешли в режим работы дежурных групп в конце марта. Туда могут ходить дети тех родителей, которые вынуждены были оставаться на работе.