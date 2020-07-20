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Мэр Новосибирска рассказал, когда в городе планируют открыть детские сады

Пока в них работают только дежурные группы

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Сейчас в детских садах работают только дежурные группы

Сейчас в детских садах работают только дежурные группы

Анатолий Локоть назвал дату открытия детских садов в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что детские сады могут открыться осенью — сейчас в них работают только дежурные группы.

— Совершенно очевидно, что с осени мы откроем детские сады, потому что мы планируем, что с 1 сентября наши школы начнут свою работу с соблюдением тех мер, которые рекомендует Роспотребнадзор. Абсолютно точно, что школы откроются, и у меня такое внутреннее убеждение, что связанный с этим вопрос — открытие детских садов, — сказал глава города во время пресс-конференции с журналистами.

Анатолий Локоть подчеркнул, что вопрос об открытии детских садов относится к полномочиям губернатора Новосибирской области. Решение о возобновлении работы примут исходя из эпидемиологической обстановки.

Детские сады в регионе перешли в режим работы дежурных групп в конце марта. Туда могут ходить дети тех родителей, которые вынуждены были оставаться на работе.

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Детский садмэр Новосибирскадежурные группы
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