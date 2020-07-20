Сибирячка с палкой напала на автобус — она разбила ему зеркало: очевидцы сняли видео

На улице Оловозаводская рядом с остановкой «Кинотеатр Обь» в Кировском районе Новосибирска женщина напала с палкой на автобус ПАЗ — момент нападения попал на видео.

На видео видно, как женщина размахивает палкой возле ПАЗика и разбивает ему боковое зеркало палкой, после чего она отправляется в сторону автобуса № 96. Там она участвует в потасовке с двумя людьми.