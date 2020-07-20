Сибирячка с палкой напала на автобус — она разбила ему зеркало: очевидцы сняли видео

В Новосибирске женщина напала на стоящий автобус
На улице Оловозаводская рядом с остановкой «Кинотеатр Обь» в Кировском районе Новосибирска женщина напала с палкой на автобус ПАЗ — момент нападения попал на видео.
На видео видно, как женщина размахивает палкой возле ПАЗика и разбивает ему боковое зеркало палкой, после чего она отправляется в сторону автобуса № 96. Там она участвует в потасовке с двумя людьми.
— Ну было такое. Пока в настоящий момент разбираемся, — пояснил корреспонденту НГС диспетчер автобуса № 96.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что обращений по данному инциденту в полицию пока не поступало.
Если у вас есть какая-то информация о произошедшем, то вы можете связаться с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.
В конце июня очевидцы сняли на видео, как двое неизвестных запихали новосибирца в багажник «Тойоты» и увезли в неизвестном направлении. Позднее СК начал проверку по факту происшествия.