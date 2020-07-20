Чёрный новосибирский гипермаркет получил национальную архитектурную премию

«Быстроном» стал архитектурной достопримечательностью Новосибирска
19 июля члены жюри Национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель» подвели итоги — гипермаркет сети «Быстроном» они признали лучшим проектом в Новосибирске.
Необычный гипермаркет с чёрным фасадом, большой площадью остекления и сквером построили в конце 2019 года. Коммерческий директор «Быстронома» Тимофей Герасько называл его самым современным гипермаркетом сети.
В этом году проект, разработанный в архитектурной мастерской «Лантерна», получил три премии рейтинга «Золотая капитель»: диплом лучшего новосибирского проекта, диплом I степени по гамбургскому счёту (награду присудило жюри, собранное из участников рейтинга) и серебряный диплом в номинации «Концепции. Проекты. Постройки».
— Мы стремились к тому, чтобы снаружи «большой чёрный» магазин был фоном для окружающей среды. Среды, в которой человеку было бы комфортно. Поэтому так много внимания уделено мощению, освещению, лавочкам и озеленению, — рассказал один из авторов проекта, архитектор «Лантерны» Дмитрий Ощепков. — Мне кажется, из архитектуры магазинов, в которых каждый день покупают хлеб, складывается вкус жизни. Мы стремились к тому, чтобы добавить повседневному магазину эстетики. Эстетики не чего-то необычного, а чего-то с чувством собственного достоинства.
Гран-при рейтинга «Золотая капитель» в этом году присудили проекту первой в России цифровой электрической подстанции «Медведевская» в иннограде Сколково, который разработали в проектной мастерской «Завод Архитектуры». Всего в этом году в рейтинге участвовали 78 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Новосибирска, Сочи, Ростова-на-Дону, Ялты, Екатеринбурга, Владивостока, Иркутска, Сколково, Калуги, Сестрорецка. В октябре при содействии объединения НОПРИЗ в Новосибирске пройдёт выставка работ участников.
Проекты творческой архитектурной мастерской «Лантерна» — одни из самых премируемых в Новосибирске. В прошлом году сразу два её проекта попали в перечень самых значимых в России за последние 30 лет, а необычная база отдыха в Заельцовском бору получила три премии рейтинга «Золотая капитель — 2019». В 2017 году маленький бизнес-центр на Восходе назвали архитектурной приметой Новосибирска.