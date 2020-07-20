Чёрный новосибирский гипермаркет получил национальную архитектурную премию

— Мы стремились к тому, чтобы снаружи «большой чёрный» магазин был фоном для окружающей среды. Среды, в которой человеку было бы комфортно. Поэтому так много внимания уделено мощению, освещению, лавочкам и озеленению, — рассказал один из авторов проекта, архитектор «Лантерны» Дмитрий Ощепков. — Мне кажется, из архитектуры магазинов, в которых каждый день покупают хлеб, складывается вкус жизни. Мы стремились к тому, чтобы добавить повседневному магазину эстетики. Эстетики не чего-то необычного, а чего-то с чувством собственного достоинства.



Гран-при рейтинга «Золотая капитель» в этом году присудили проекту первой в России цифровой электрической подстанции «Медведевская» в иннограде Сколково, который разработали в проектной мастерской «Завод Архитектуры». Всего в этом году в рейтинге участвовали 78 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Новосибирска, Сочи, Ростова-на-Дону, Ялты, Екатеринбурга, Владивостока, Иркутска, Сколково, Калуги, Сестрорецка. В октябре при содействии объединения НОПРИЗ в Новосибирске пройдёт выставка работ участников.

