Стали известны результаты ЕГЭ новосибирских школьников — 100 баллов получили немногие

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Всего 21 выпускник из Новосибирской области в этом году получил 100 баллов по этим предметам.

Географию в этом году сдавали 153 человека, литературу — 685, а информатику — 2411.

— По географии у нас 2 стобалльника, по литературе — 3, по информатике — 16, — рассказал НГС исполняющий обязанности директора ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

Минимальный порог по географии не смогли набрать 3,9% выпускников. По литературе этот показатель составил 5,9%, а по информатике — 9,6%.