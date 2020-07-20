Стали известны результаты ЕГЭ новосибирских школьников — 100 баллов получили немногие

21 новосибирский выпускник получил 100 баллов на первых ЕГЭ
Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Всего 21 выпускник из Новосибирской области в этом году получил 100 баллов по этим предметам.
Географию в этом году сдавали 153 человека, литературу — 685, а информатику — 2411.
— По географии у нас 2 стобалльника, по литературе — 3, по информатике — 16, — рассказал НГС исполняющий обязанности директора
Минимальный порог по географии не смогли набрать 3,9% выпускников. По литературе этот показатель составил 5,9%, а по информатике — 9,6%.
Первый ЕГЭ в этом году школьники сдавали 3 июля. Посмотрите, как проходил экзамен по информатике в гимназии «Горностай» в фоторепортаже НГС.
Самым массовым стал ЕГЭ по русскому языку, который сдавали в два дня. На него пришли почти