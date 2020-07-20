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Стали известны результаты ЕГЭ новосибирских школьников — 100 баллов получили немногие

Пока стали известны итоги экзаменов по литературе, информатике и географии

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Сегодня подведены первые итоги по ЕГЭ в Новосибирской области

Сегодня подведены первые итоги по ЕГЭ в Новосибирской области

21 новосибирский выпускник получил 100 баллов на первых ЕГЭ

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Всего 21 выпускник из Новосибирской области в этом году получил 100 баллов по этим предметам.

Географию в этом году сдавали 153 человека, литературу — 685, а информатику — 2411.

— По географии у нас 2 стобалльника, по литературе — 3, по информатике — 16, — рассказал НГС исполняющий обязанности директора ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

Минимальный порог по географии не смогли набрать 3,9% выпускников. По литературе этот показатель составил 5,9%, а по информатике — 9,6%.

Первый ЕГЭ в этом году школьники сдавали 3 июля. Посмотрите, как проходил экзамен по информатике в гимназии «Горностай» в фоторепортаже НГС.

Самым массовым стал ЕГЭ по русскому языку, который сдавали в два дня. На него пришли почти 12 тысяч выпускников. Трёх человек удалили с экзамена, за то что они использовали шпаргалки.

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100 балловЕГЭгеографияинформатикалитература
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