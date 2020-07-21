21 июля вторник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 71.96
eur 82.39
Тема дняКак будут работать школы с 1 сентября

Ведущие

Все новости

Все новости
КриминалОнлайн-трансляция

Дело о гибели Антона Лучанского: онлайн-трансляция судебного заседания

В Новосибирске судят Никиту Лазькова, который сбил насмерть известного новосибирского журналиста

1 345
3 Обсудить

Поделиться

Никита Лазьков признал вину в ДТП&nbsp;

Никита Лазьков признал вину в ДТП 

В Новосибирске идёт суд по делу о гибели известного журналиста

Сегодня, 21 июля, в Калининском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Никиты Лазькова, который 30 марта сбил насмерть Антона Лучанского, журналиста «Вестей Новосибирск».

Посмотреть, как прошло первое судебное заседание, вы можете здесь. Виновник ДТП признал вину, но отказался платить компенсацию в 5 миллионов рублей.

Мама Антона Лучанского согласилась поговорить с корреспондентом НГС.

— Я хочу, чтобы его посадили в тюрьму лет на пять. Не меньше. У меня нет ребенка, сына нет. И что же? За это колонию-поселение? И всё? Я совершенно с этим не согласна, — рассказала женщина.

Никита Лазьков сидит отдельно от всех. От комментариев он отказался.

Лазьков отказывается рассказывать о ДТП

Лазьков отказывается рассказывать о ДТП

В отношении Никиты Лазькова возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. За рулём был 27-летний Никита Лазьков, против него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Начало судебного заседания задерживается. Участники процесса находятся в коридоре.

Прокурор сообщил, что сегодня будут прения сторон.

На судебном заседании находится криминальный журналист НГС Алёна Истомина. Мы ведём текстовую трансляцию.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

судАнтон ЛучанскийНикита Лазьков
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!