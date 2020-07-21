Дело о гибели Антона Лучанского: онлайн-трансляция судебного заседания

Мама Антона Лучанского согласилась поговорить с корреспондентом НГС.
— Я хочу, чтобы его посадили в тюрьму лет на пять. Не меньше. У меня нет ребенка, сына нет. И что же? За это колонию-поселение? И всё? Я совершенно с этим не согласна, — рассказала женщина.
Никита Лазьков сидит отдельно от всех. От комментариев он отказался.
В отношении Никиты Лазькова возбуждено уголовное дело по пункту
Автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. За рулём был
Начало судебного заседания задерживается. Участники процесса находятся в коридоре.
Прокурор сообщил, что сегодня будут прения сторон.
На судебном заседании находится криминальный журналист НГС Алёна Истомина. Мы ведём текстовую трансляцию.