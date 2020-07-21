Дело о гибели Антона Лучанского: онлайн-трансляция судебного заседания

Мама Антона Лучанского согласилась поговорить с корреспондентом НГС.

— Я хочу, чтобы его посадили в тюрьму лет на пять. Не меньше. У меня нет ребенка, сына нет. И что же? За это колонию-поселение? И всё? Я совершенно с этим не согласна, — рассказала женщина.