Анатолий Локоть рассказал, чего не хватает городу для борьбы с неприятным запахом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сейчас нет законодательной базы для борьбы с неприятным запахом над городом. Этим, по его мнению, пользуются предприятия, из-за которых и появляется вонь.



— В Государственной думе сейчас обсуждается законодательная инициатива о том, чтобы на федеральном уровне определить закон о неприятных запахах. Как-то подвести законодательную базу для борьбы с подобным явлением. Потому что на сегодняшний день каких-то правовых оснований, говорящих о том, что запах неприятен, нет. Нет норм, нет приборов или шкалы, которой можно было померить, что запах опасен. Этим и пользуются те, чьи предприятия являются причиной столь неприятных явлений для жителей Новосибирска, — сказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции с журналистами.