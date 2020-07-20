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Анатолий Локоть рассказал, чего не хватает городу для борьбы с неприятным запахом

По его оценке, за последние недели вонь над городом была два раза

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По мнению мэра, сейчас не хватает законов для борьбы с неприятным запахом

По мнению мэра, сейчас не хватает законов для борьбы с неприятным запахом

Мэр Новосибирска объяснил, что нужно для борьбы с вонью

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сейчас нет законодательной базы для борьбы с неприятным запахом над городом. Этим, по его мнению, пользуются предприятия, из-за которых и появляется вонь.

— В Государственной думе сейчас обсуждается законодательная инициатива о том, чтобы на федеральном уровне определить закон о неприятных запахах. Как-то подвести законодательную базу для борьбы с подобным явлением. Потому что на сегодняшний день каких-то правовых оснований, говорящих о том, что запах неприятен, нет. Нет норм, нет приборов или шкалы, которой можно было померить, что запах опасен. Этим и пользуются те, чьи предприятия являются причиной столь неприятных явлений для жителей Новосибирска, — сказал Анатолий Локоть во время пресс-конференции с журналистами.

Мэр пока не смог рассказать, сколько раз в Новосибирске зафиксировали неприятный запах с того момента, как он дал распоряжение об этом:

— Окончательно доложить результаты пока не могу, но то, что после моего распоряжения было еще как минимум две волны, я по собственному впечатлению могу судить.

Горожане жалуются на неприятный запах в Новосибирске с середины мая. 5 июня прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии — одним из вопросов стала вонь в городе.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко писал колонку об этом явлении. Почитайте, почему, по его мнению, власть не может справиться с неприятным запахом в Новосибирске.

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