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В НСО стали меньше умирать младенцы — это показал результат за 4 года

В прошлом году в регионе родилось почти 2 тысячи недоношенных детей

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В 2019 году в Новосибирской области родилось 1989 недоношенных детей, из них 139 весом менее <nobr class="_">1 кг</nobr>

В 2019 году в Новосибирской области родилось 1989 недоношенных детей, из них 139 весом менее 1 кг

В Новосибирской области снизилась младенческая смертность

Уровень смертности среди младенцев снизился на 25% за 4 года, сообщили в правительстве Новосибирской области в группе в соцсети «ВКонтакте».

Также по данным правительства, всего в 2019 году в регионе родилось 1989 недоношенных детей, из них 139 весом менее 1 кг (экстремально низкая масса тела) и 203 весом менее 1,5 кг (низкая масса тела).

Сегодня проверку правительства прошла неонатологическая служба ДГКБ № 4 имени В. С. Гераськова.

— Стационар ДГКБ № 4 имени В. С. Гераськова — одно из основных медучреждений по уходу за недоношенными детьми. Мощность коечного фонда по профилю «неонатология» составляет 80 коек патологии новорожденных и недоношенных детей и 18 коек реанимационных для новорожденных. За последние три года в отделении патологии недоношенных детей пролечено около 600 детей с весом менее 2 кг, — рассказали в правительстве.

За последние три года в отделении патологии недоношенных детей <nobr class="_">ДГКБ № 4</nobr> <nobr class="_">имени В. С. Гераськова</nobr> пролечено около 600 детей с весом менее <nobr class="_">2 кг</nobr>

За последние три года в отделении патологии недоношенных детей ДГКБ № 4 имени В. С. Гераськова пролечено около 600 детей с весом менее 2 кг

Обновлено

В текст новости были внесены изменения. В Правительстве Новосибирской области уточнили, что в регионе снизилась на 25% в целом младенческая смертность, а не только среди недоношенных детей.

За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на 132 340 человек. За счет чего новосибирцев стало больше, изучайте любопытную статистику от Новосибирскстата в нашем материале.

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младенческая смертностьнедоношенные детирождаемость
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