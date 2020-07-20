В НСО стали меньше умирать младенцы — это показал результат за 4 года

В Новосибирской области снизилась младенческая смертность
Уровень смертности среди младенцев снизился на 25% за
Также по данным правительства, всего в 2019 году в регионе родилось 1989 недоношенных детей, из них 139 весом менее
Сегодня проверку правительства прошла неонатологическая служба
— Стационар ДГКБ
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В текст новости были внесены изменения. В Правительстве Новосибирской области уточнили, что в регионе снизилась на 25% в целом младенческая смертность, а не только среди недоношенных детей.
За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на