В НСО стали меньше умирать младенцы — это показал результат за 4 года

Уровень смертности среди младенцев снизился на 25% за 4 года , сообщили в правительстве Новосибирской области в группе в соцсети «ВКонтакте».



Также по данным правительства, всего в 2019 году в регионе родилось 1989 недоношенных детей, из них 139 весом менее 1 кг (экстремально низкая масса тела) и 203 весом менее 1,5 кг (низкая масса тела).

Сегодня проверку правительства прошла неонатологическая служба ДГКБ № 4 имени В. С. Гераськова.