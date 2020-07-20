Синоптики рассказали, когда аномальную жару в Новосибирске сменят дожди

К Новосибирску подбирается дождливая погода
Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие 3 дня — в городе ожидается похолодание и дожди.
— Погоду определяют гиперциклоны, которые располагаются на севере Томской области. К нам поступает воздух с более северных широт — более прохладный, арктический. Поэтому сейчас идёт ослабление жары. Осадки будут в области местами, — рассказала Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — В городе ожидаем местами кратковременные дожди на все трое суток. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северный.
Ночью в Новосибирске будет прохладно.
— Ночью 21 июля +15...+17 градусов, 22–23 июля +12...+14 градусов. Днём 21 июля
НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии и узнал, почему в Новосибирске на прошлой неделе было так аномально жарко (из-за духоты горожане оккупировали пляжи — мы посмотрели, как новосибирцы отдыхают, и выбрали 10 красоток в купальниках).