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Синоптики рассказали, когда аномальную жару в Новосибирске сменят дожди

Погоду в Новосибирске определяют циклоны с севера Томской области

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В Новосибирск идут дожди&nbsp;

В Новосибирск идут дожди 

К Новосибирску подбирается дождливая погода

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие 3 дня — в городе ожидается похолодание и дожди.

— Погоду определяют гиперциклоны, которые располагаются на севере Томской области. К нам поступает воздух с более северных широт — более прохладный, арктический. Поэтому сейчас идёт ослабление жары. Осадки будут в области местами, — рассказала Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — В городе ожидаем местами кратковременные дожди на все трое суток. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северный.

Ночью в Новосибирске будет прохладно.

— Ночью 21 июля +15...+17 градусов, 22–23 июля +12...+14 градусов. Днём 21 июля +20...+22 градуса, 22 июля +22...+24 градуса, 23 июля +23...+25 градусов, — объяснила Виноградова. — По региону в целом температурный фон будет +22...+27 градусов днём, а ночные — +10...+17 градусов. Местами кратковременные дожди и грозы вероятны на все три дня, только на западе области предполагаем, что будет преимущественно без осадков

НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии и узнал, почему в Новосибирске на прошлой неделе было так аномально жарко (из-за духоты горожане оккупировали пляжи — мы посмотрели, как новосибирцы отдыхают, и выбрали 10 красоток в купальниках).

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