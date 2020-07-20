Синоптики рассказали, когда аномальную жару в Новосибирске сменят дожди

Ночью в Новосибирске будет прохладно.

— Ночью 21 июля +15...+17 градусов, 22–23 июля +12...+14 градусов. Днём 21 июля +20...+22 градуса , 22 июля +22...+24 градуса , 23 июля +23...+25 градусов , — объяснила Виноградова. — По региону в целом температурный фон будет +22...+27 градусов днём, а ночные — +10...+17 градусов . Местами кратковременные дожди и грозы вероятны на все три дня, только на западе области предполагаем, что будет преимущественно без осадков

НГС поговорил со специалистами в сфере метеорологии и узнал, почему в Новосибирске на прошлой неделе было так аномально жарко (из-за духоты горожане оккупировали пляжи — мы посмотрели, как новосибирцы отдыхают, и выбрали 10 красоток в купальниках).

