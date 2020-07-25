Жители Хабаровска снова вышли в поддержку экс-губернатора Фургала. Митинг уже назвали самым массовым

В Хабаровске сегодня вновь проходят протесты, связанные с арестом местного губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в организации серии убийств. Они начались еще 11 июля, и с тех пор люди собираются на митинги практически каждый день. Как и во время предыдущих акций, жители города прошли шествием по центральным улицам — Тургенева, Ленина, Муравьева-Амурского — и вышли на центральную площадь Ленина для митинга. Временный глава региона Михаил Дегтярев, прибывший в Хабаровск на этой неделе, пока к протестующим так и не вышел.
Предыдущие субботние акции уже были названы самыми массовыми в истории города, но сегодня есть шанс вновь побить рекорд. В акции принимают участие несколько десятков тысяч человек. По оценке корреспондента «Медузы», людей сегодня их больше примерно на треть, чем во время митингов 18 и 11 июля, которые были самыми массовыми в истории города. Хабаровское издание DVhab.ru тоже пишет, что людей собралось больше, чем в прошлую субботу. В соцсетях пишут о 95 тысячах участников, официальных данных о количестве участников пока нет.
Акции протеста в поддержку Фургала проходят также во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Об этом сообщает «Интерфакс».
Серия протестов началась практически одновременно с новостью о задержании Сергея Фургала — его подозревают в организации заказных убийств в 2004–2005 годах. По версии СК, все преступления совершались на территории Хабаровского края и Амурской области.
— По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, — заявила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.
Как проходило задержание Сергея Фургала
Видео: Следственный комитет РФ
Жители края требуют, чтобы бывшего губернатора судили в Хабаровске, а не в Москве — сразу же после ареста 9 июля политика перевезли в столицу, где он проходит серию допросов. Местные также настаивают, чтобы судьбу Фургала решал суд присяжных. Недовольны хабаровчане и врио губернатора Михаилом Дегтяревым, который до назначения был депутатом Госдумы от фракции ЛДПР.
Первый митинг прошел 11 июля, местные СМИ назвали его самым многочисленным в истории Хабаровска. Информационное агентство «Хабаровский край сегодня» пишет, что акция в поддержку Сергея Фургала стала даже более массовой, чем «Бессмертный полк», на который собиралось до 60 тысяч человек.
Участники акций сомневаются в виновности губернатора — его дело называют политическим. В сентябре 2018 года член партии ЛДПР Фургал обошел во втором туре выборов губернатора кандидата от «Единой России».
Сергей Фургал останется под арестом до 9 сентября. От должности губернатора он был отстранен в связи с утратой доверия президента.