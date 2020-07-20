Тариф на вывоз мусора в Новосибирской области пересчитают к сентябрю

Осенью в Новосибирске может вырасти тариф на вывоз мусора. До конца августа департамент по тарифам должен пересчитать размер тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирске. Об этом РБК Новосибирск сообщил руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Ранее ООО «Экология-Новосибирск» заявляло о том, что действующего тарифа недостаточно.

— Установленный тариф в размере 301,92 рубля за кубический метр не позволяет динамично развивать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами, приобретать современную спецавтотехнику, наращивать контейнерный парк, расширять зону обслуживания и полноценно внедрять раздельное накопление отходов. По итогам первого полугодия 2020 года уверенно можно отметить, что установленный в текущем году тариф является недостаточным и поставил под удар деятельность регионального оператора и операторов по транспортированию, — сообщала журналисту НГС пресс-секретарь компании Ольга Правосудова в начале июля.