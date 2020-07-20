Тариф на вывоз мусора в Новосибирской области пересчитают к сентябрю

«Экология-Новосибирск» ждёт повышения тарифов на вывоз мусора
Осенью в Новосибирске может вырасти тариф на вывоз мусора. До конца августа департамент по тарифам должен пересчитать размер тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирске. Об этом РБК Новосибирск сообщил руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Ранее ООО «Экология-Новосибирск» заявляло о том, что действующего тарифа недостаточно.
— Установленный тариф в размере 301,92 рубля за кубический метр не позволяет динамично развивать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами, приобретать современную спецавтотехнику, наращивать контейнерный парк, расширять зону обслуживания и полноценно внедрять раздельное накопление отходов. По итогам первого полугодия 2020 года уверенно можно отметить, что установленный в текущем году тариф является недостаточным и поставил под удар деятельность регионального оператора и операторов по транспортированию, — сообщала журналисту НГС пресс-секретарь компании Ольга Правосудова в начале июля.
Тогда в «Экологии-Новосибирск» заявили, что для оптимального функционирования всех участников рынка размер ежемесячной платы за вывоз отходов на одного человека должен составлять не менее 95 рублей (сейчас тариф за человека равен 59,88 рубля).
Единый оператор по вывозу мусора работает в Новосибирске с января 2019 года. Тогда за кубометр мусора платили 466 рублей, или 92,42 рубля с человека. Как сообщили в «Экологии-Новосибирск», чтобы установить тариф, в 2016-м и в 2017-м проводились замеры отходов.
— По результатам обработки, собранной входе сезонных замеров информации, величина нормативов накопления ТКО в целом по субъекту составила 2,38 кубических метра на человека в год, — сообщили в «Экологии-Новосибирск».
1 июля 2019 года тариф был снижен на 4,1% и составил 88,62 рубля с человека в месяц. Ещё одно понижение случилось 1 января 2020-го — до 301,92 рубля за кубический метр, или 59,88 рубля с человека в месяц, такой тариф действует до сих пор.