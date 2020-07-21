Власти рассказали, по каким правилам будут работать школы с 1 сентября

Процесс обучения в новосибирских школах изменится в связи с пандемией коронавируса. В департаменте образования мэрии и региональном Министерстве образования рассказали, как будут дезинфицировать помещения и как долго в школах не будут проводить массовые праздники.

По данным властей, на входе в школы организуют утренний фильтр: у учеников, сотрудников и родителей будут измерять температуру. Тех, у кого есть симптомы ОРВИ, не будут пускать внутрь.

Каждый класс будет заниматься в одном кабинете. Школьники будут ходить в другие аудитории только на те предметы, для которых нужно специальное оборудование (физкультура, изобразительное искусство, труд, технология, физика и химия). Физкультуру чаще будут проводить на улице. До 1 января 2021 года в школах не будут организовывать массовые мероприятия.