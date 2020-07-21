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Образование

Власти рассказали, по каким правилам будут работать школы с 1 сентября

Одно из новшеств — обеззараживатели воздуха. Рассказываем, что ещё ждет школьников

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Рассказываем, что изменится в жизни школьников в этом году

Рассказываем, что изменится в жизни школьников в этом году

Процесс обучения в новосибирских школах изменится в связи с пандемией коронавируса. В департаменте образования мэрии и региональном Министерстве образования рассказали, как будут дезинфицировать помещения и как долго в школах не будут проводить массовые праздники.

По данным властей, на входе в школы организуют утренний фильтр: у учеников, сотрудников и родителей будут измерять температуру. Тех, у кого есть симптомы ОРВИ, не будут пускать внутрь.

Каждый класс будет заниматься в одном кабинете. Школьники будут ходить в другие аудитории только на те предметы, для которых нужно специальное оборудование (физкультура, изобразительное искусство, труд, технология, физика и химия). Физкультуру чаще будут проводить на улице. До 1 января 2021 года в школах не будут организовывать массовые мероприятия.

— С целью минимизации контактов обучающихся будет скорректирован режим работы образовательных организаций, изменится время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, — сообщили в Министерстве образования НСО.

При этом рассадка детей в кабинетах останется прежней. Согласно санитарным правилам, ученики должны сидеть на расстоянии в 1,5 м друг от друга во время проведения экзаменов. Но для обычных занятий таких указаний нет. Обучение будет проходить в одну или две смены в зависимости от условий в школе.

— Режим работы учреждение определяет самостоятельно, — сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Уборку всех помещений с дезинфицирующими средствами будут проводить перед началом занятий. Поверхности в кабинетах будут дезинфицировать ежедневно, а генеральную уборку проводить минимум раз в неделю. В школах, где для этого есть возможность, будут обеззараживать воздух. На входе, рядом со столовыми и туалетами поставят кожные антисептики. Работников школьных столовых и обслуживающий персонал обяжут носить маски.

— В настоящее время во всех общеобразовательных организациях города Новосибирска ведется работа по подготовке к следующему учебному году, в том числе рассматриваются вопросы, связанные с расписанием, организацией перемен и питания, количества учеников в классе и рассадки, форматом проведения внеурочных мероприятий. Порядок организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году будет зависеть от текущих эпидемиологических условий, — рассказали в мэрии.

Режим дистанционного обучения в школах действовал с начала апреля. Позже в интернете появились слухи о том, что в следующем учебном году школьники в Новосибирской области продолжат учиться удалённо. Власти их опровергли. Однако в регионе разрабатывают проект «Цифровая образовательная среда», по которому в Новосибирске появится 5 центров цифрового образования детей «IT-куб», а в 233 школах обновят внутренние локальные сети и обеспечат информационную безопасность при работе с персональными данными.

Также до конца этого года в Новосибирске планируют открыть две новые школы. Новые места появятся для 1625 учеников.

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1 сентябряШколыкоронавирус в Новосибирске
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