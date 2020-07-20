В Оби обнаружили тело пропавшего 22-летнего новосибирца — следователи начали проверку

Возле Димитровского моста нашли утонувшего 22-летнего новосибирца
В Новосибирске нашли пропавшего неделю назад Леонида Вдовина — молодой человек утонул в Оби.
Поиски пропавшего вёл поисковый отряд «Добро-Спас-Новосибирск». По информации из группы, Леонид Вдовин ушёл из дома по улице
Вчера «Спасатели МАСС» достали пропавшего из Оби. По их информации, молодой человек пропал именно на воде.
— По факту обнаружения тела мужчины 1998 года рождения в реке Обь в акватории Димитровского моста проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе
Вчера спасатели МАСС также обнаружили тело 25-летнего новосибирца.
«На острове Высокий с левой стороны вниз по течению (650 метров от Бугринского моста) под водой скрылся молодой человек
В ночь с 16 на 17 июля стало известно, что закончились поиски бесследно пропавшего во время работы новосибирского таксиста.
В этом году лето началось с трагедий на водоемах — новосибирцы тонут практически каждую неделю. В основном, это взрослые, переоценившие свои возможности. Но было и несколько случаев, когда погибали маленькие дети. В пятницу, 3 июля, спасатели отправились на Иню — очевидцы сообщили, что на реке утонул ребенок. Чтобы избежать повторения подобных трагедий, наши коллеги из 72.ru обратились за помощью к спасателям и выяснили, как спасти тонущего человека.