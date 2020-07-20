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Тема дняМать с 7-летним сыном утонули в озере

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В Оби обнаружили тело пропавшего 22-летнего новосибирца — следователи начали проверку

Также спасатели сообщают об обнаружении тела ещё одного утонувшего

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Леонид Вдовин ушёл из дома 13 июля в 5:00 и с того времени о нём ничего не было известно

Леонид Вдовин ушёл из дома 13 июля в 5:00 и с того времени о нём ничего не было известно

Возле Димитровского моста нашли утонувшего 22-летнего новосибирца

В Новосибирске нашли пропавшего неделю назад Леонида Вдовина — молодой человек утонул в Оби.

Поиски пропавшего вёл поисковый отряд «Добро-Спас-Новосибирск». По информации из группы, Леонид Вдовин ушёл из дома по улице Ватутина, 13 июля в 5:00 и с того времени о нём ничего не было известно.

Вчера «Спасатели МАСС» достали пропавшего из Оби. По их информации, молодой человек пропал именно на воде.

— По факту обнаружения тела мужчины 1998 года рождения в реке Обь в акватории Димитровского моста проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Вчера спасатели МАСС также обнаружили тело 25-летнего новосибирца.

«На острове Высокий с левой стороны вниз по течению (650 метров от Бугринского моста) под водой скрылся молодой человек 1995 года рождения. Проведены водолазные поисковые работы. Тело молодого человека найдено, передано сотрудникам отдела полиции», — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

В ночь с 16 на 17 июля стало известно, что закончились поиски бесследно пропавшего во время работы новосибирского таксиста.

В этом году лето началось с трагедий на водоемах — новосибирцы тонут практически каждую неделю. В основном, это взрослые, переоценившие свои возможности. Но было и несколько случаев, когда погибали маленькие дети. В пятницу, 3 июля, спасатели отправились на Иню — очевидцы сообщили, что на реке утонул ребенок. Чтобы избежать повторения подобных трагедий, наши коллеги из 72.ru обратились за помощью к спасателям и выяснили, как спасти тонущего человека.

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Обьпропал мужчинаутопление
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