В Оби обнаружили тело пропавшего 22-летнего новосибирца — следователи начали проверку

В Новосибирске нашли пропавшего неделю назад Леонида Вдовина — молодой человек утонул в Оби.



Поиски пропавшего вёл поисковый отряд «Добро-Спас-Новосибирск». По информации из группы, Леонид Вдовин ушёл из дома по улице Ватутина, 13 июля в 5:00 и с того времени о нём ничего не было известно.

Вчера «Спасатели МАСС» достали пропавшего из Оби. По их информации, молодой человек пропал именно на воде.