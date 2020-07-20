Таксист сбил новосибирца на электросамокате и скрылся с места ДТП

В Новосибирске сегодня, 20 июля, в 7:14 таксист сбил новосибирца на электросамокате и скрылся с
— Водитель на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Станционная, со стороны улицы
В итоге пострадавшего доставили в больницу. Его возраст и травмы сейчас уточняют автоинспектора, а также разыскивают водителя, который скрылся
— Автомобиль с государственным регистрационным знаком
Корреспондент НГС отправила запрос в «Ситимобил» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Вы были очевидцем этой аварии? Знаете пострадавшего или водителя? А может быть, у вас есть важные детали об этом ДТП? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер
В начале июля в Новосибирске на улице Макаренко у дома