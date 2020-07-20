В Новосибирске сегодня, 20 июля, в 7:14 таксист сбил новосибирца на электросамокате и скрылся с места ДТП .



— Водитель на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Станционная, со стороны улицы 2-я Станционная , в сторону проезда Энергетиков. У дома по улице Станционной, 11, к.4 совершил наезд на пешехода, который был на электросамокате, — рассказали о ДТП в новосибирской ГИБДД.