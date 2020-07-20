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Таксист сбил новосибирца на электросамокате и скрылся с места ДТП

Пострадавшего доставили в больницу

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ДТП произошло у СТО по улице Станционной, 11, к.4

ДТП произошло у СТО по улице Станционной, 11, к.4

В Новосибирске сегодня, 20 июля, в 7:14 таксист сбил новосибирца на электросамокате и скрылся с места ДТП.

— Водитель на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Станционная, со стороны улицы 2-я Станционная, в сторону проезда Энергетиков. У дома по улице Станционной, 11, к.4 совершил наезд на пешехода, который был на электросамокате, — рассказали о ДТП в новосибирской ГИБДД.

В итоге пострадавшего доставили в больницу. Его возраст и травмы сейчас уточняют автоинспектора, а также разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Машина была в логотипах «Ситимобил».

— Автомобиль с государственным регистрационным знаком н052мн 54 с логотипами на заднем стекле (3–888–888), а на заднем бампере с телефоном 244–63–94 — на фоне жёлтого цвета «Приём водителей», с места ДТП скрылся. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП сообщить о месте нахождения автомобиля по телефону 232–23–51 (21) и убедительно просит водителей соблюдать скоростной режим, — добавили автоинспекторы.

Корреспондент НГС отправила запрос в «Ситимобил» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Вы были очевидцем этой аварии? Знаете пострадавшего или водителя? А может быть, у вас есть важные детали об этом ДТП? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер +7 913 157-00-00 (в любой из мессенджеров) либо напишите нам на почту: news@ngs.ru.

В начале июля в Новосибирске на улице Макаренко у дома № 52 таксист врезался в припаркованный Daewoo Nexia. Мужчина был пьян и попытался скрыться с места ДТП, но его поймали очевидцы.

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ДТПДТП с таксисбил пешехода
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