Новосибирцев напугал дым в районе площади Калинина. Объясняем, что случилось

В Новосибирске произошла утечка газа на заводе
Утром 20 июля в Заельцовском районе на территории Новосибирского приборостроительного завода произошла утечка газа. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Был хлопок. Желтый дым и запах типа одоранта, — сообщил очевидец.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что утечка произошла из-за буровых работ:
— Поступила заявка: на территории Новосибирского приборостроительного завода при проведении буровых работ буровые машины повредили газовую трубу. Горения не было, — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что из-за утечки никто не пострадал.
В январе 2019 года спасатели выпускали памятку, в которой рассказывали, как избежать взрыва газа в жилом доме.
А в 2014 году в квартире 5-этажного дома в Искитиме взорвался бытовой газ — тогда молодая хозяйка квартиры получила многочисленные ожоги.