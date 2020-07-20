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Новосибирцев напугал дым в районе площади Калинина. Объясняем, что случилось

На территории одного из заводов города произошла утечка газа

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Дым было видно издалека&nbsp;

Дым было видно издалека 

В Новосибирске произошла утечка газа на заводе

Утром 20 июля в Заельцовском районе на территории Новосибирского приборостроительного завода произошла утечка газа. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Был хлопок. Желтый дым и запах типа одоранта, — сообщил очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что утечка произошла из-за буровых работ:

— Поступила заявка: на территории Новосибирского приборостроительного завода при проведении буровых работ буровые машины повредили газовую трубу. Горения не было, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что из-за утечки никто не пострадал.

В январе 2019 года спасатели выпускали памятку, в которой рассказывали, как избежать взрыва газа в жилом доме.

А в 2014 году в квартире 5-этажного дома в Искитиме взорвался бытовой газ — тогда молодая хозяйка квартиры получила многочисленные ожоги.

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газутечка газа
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