Новосибирцев напугал дым в районе площади Калинина. Объясняем, что случилось

В ведомстве уточнили, что из-за утечки никто не пострадал.

В январе 2019 года спасатели выпускали памятку, в которой рассказывали, как избежать взрыва газа в жилом доме.



А в 2014 году в квартире 5-этажного дома в Искитиме взорвался бытовой газ — тогда молодая хозяйка квартиры получила многочисленные ожоги.