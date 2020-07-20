Утренний пожар, уничтоживший двухэтажный новосибирский коттедж, попал на видео

На Юго-Западном в Новосибирске выгорел дом
Сегодня, 20 июля, рано утром загорелся 2-этажный коттедж — огонь полностью уничтожил строение.
— Вертковский 1-й переулок. В 04:33 был обнаружен пожар, пожарные прибыли на место в 04:41. Полная ликвидация в 7:17. Уничтожена кровля 2-этажного дома на площади
Пожар попал на видео очевидцев. По их словам, в доме проживала молодая девушка с дедушкой.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Если вы знаете подробности этого пожара или семью, которая владела домом, свяжитесь с редакцией по почте news@ngs.ru или по WhatsApp
На этих выходных в городе Чулыме Новосибирской области полицейские спасли из горящего дома мужчину, которого подозревают в нападении на бывшую жену.