Утренний пожар, уничтоживший двухэтажный новосибирский коттедж, попал на видео

Сегодня, 20 июля, рано утром загорелся 2-этажный коттедж — огонь полностью уничтожил строение.



— Вертковский 1-й переулок. В 04:33 был обнаружен пожар, пожарные прибыли на место в 04:41. Полная ликвидация в 7:17. Уничтожена кровля 2-этажного дома на площади 132 квадратных метра. Произошло обрушение межэтажных перекрытий по всей площади. Жилой дом поврежден по всей площади. Погибших, пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар попал на видео очевидцев. По их словам, в доме проживала молодая девушка с дедушкой.