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Утренний пожар, уничтоживший двухэтажный новосибирский коттедж, попал на видео

Среди людей нет пострадавших, но огонь спалил всё строение

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Огонь начался с крыши

Огонь начался с крыши

На Юго-Западном в Новосибирске выгорел дом

Сегодня, 20 июля, рано утром загорелся 2-этажный коттедж — огонь полностью уничтожил строение.

— Вертковский 1-й переулок. В 04:33 был обнаружен пожар, пожарные прибыли на место в 04:41. Полная ликвидация в 7:17. Уничтожена кровля 2-этажного дома на площади 132 квадратных метра. Произошло обрушение межэтажных перекрытий по всей площади. Жилой дом поврежден по всей площади. Погибших, пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар попал на видео очевидцев. По их словам, в доме проживала молодая девушка с дедушкой.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Если вы знаете подробности этого пожара или семью, которая владела домом, свяжитесь с редакцией по почте news@ngs.ru или по WhatsApp 8 923 157-00-00.

На этих выходных в городе Чулыме Новосибирской области полицейские спасли из горящего дома мужчину, которого подозревают в нападении на бывшую жену.

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