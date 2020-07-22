Огромную яму на месте кафе в Первомайском сквере украсили вазонами с цветами

В этом году власти не планируют благоустройство площадки, которая осталась после сноса кафе в Первомайском сквере: сейчас вокруг ямы со строительным мусором расставили вазоны с цветами.

В этом году стало известно, что мэрия не продлила договор аренды кафе, которое располагалось в сквере в стеклянном здании со стороны улицы Советской, и в апреле его снесли. Всё это время в парковой зоне оставалась большая дыра в асфальте. По наблюдениям корреспондента НГС, яму со строительным мусором периодически огораживали защитными лентами, но их уносило ветром или срывали прохожие.