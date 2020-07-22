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Огромную яму на месте кафе в Первомайском сквере украсили вазонами с цветами

В этом году власти не планируют благоустройство площадки

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Прежде яму огораживали сигнальные ленты

Прежде яму огораживали сигнальные ленты

В этом году власти не планируют благоустройство площадки, которая осталась после сноса кафе в Первомайском сквере: сейчас вокруг ямы со строительным мусором расставили вазоны с цветами.

В этом году стало известно, что мэрия не продлила договор аренды кафе, которое располагалось в сквере в стеклянном здании со стороны улицы Советской, и в апреле его снесли. Всё это время в парковой зоне оставалась большая дыра в асфальте. По наблюдениям корреспондента НГС, яму со строительным мусором периодически огораживали защитными лентами, но их уносило ветром или срывали прохожие.

В ответ на вопрос НГС, что и когда планируют сделать на месте снесённого кафе в Первомайском сквере, в пресс-центре мэрии ответили туманно:

— На 2021 год запланирована разработка комплексного проекта благоустройства сквера, касающегося ревитализации существующих зеленых насаждений, замены покрытий дорожно-тропиночной сети, обновления системы освещения и парковой мебели.

Проект благоустройства территории появится не раньше 2021 года

Проект благоустройства территории появится не раньше 2021 года

По информации департамента культуры спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, Первомайский сквер обслуживает муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз» (департамент является его учредителем). В 2020 году здесь начали ремонт фундамента ограждений (цоколя) и входной группы со стороны улицы Советской. Как добавили в департаменте культуры спорта и молодежной политики, «Горзеленхоз» регулярно проводит влажную уборку твердых покрытий сквера, уходные работы за зелеными насаждениями и клумбами, уборку мусора.

Что сделали на месте снесённых кафе в парке Кирова

В марте на входе в парк Кирова тоже снесли два кафе. Как рассказали в пресс-центре мэрии, там восстановили асфальтовое покрытие и бордюрный камень и подготовили площадку под цветники. В августе 2020 года туда планируют завести грунт для цветников и посадить растения и кустарники.

Как благоустраивают Нарымский сквер

Кроме того, мэрия продолжает работы по обновлению детской площадки в Нарымском сквере. Здесь установят качели, горку и лавочки — доделать работы планируют в августе. Как рассказывали в пресс-центре мэрии 7 июля, на месте будущей площадки создают основание, оно будет состоять из слоя дорнита, песка, щебня, асфальта и сплошного резинового покрытия. Позже тут разместят лавочки, качели, горку и другие элементы из негниющих сортов древесины. Оборудование доставят из Чехии.

Эти работы по заказу «Горзеленхоза» выполняет ООО «Карат» за 3 миллиона рублей: по условию контракта, оно должно их закончить до 25 августа 2020 года.

Раньше на этом месте была большая песочница. Некоторые жители Новосибирска оказались возмущены тем, что в новом проекте не нашлось для неё места.

Как меняют детскую площадку в Центральном парке

Прежде мы уже рассказывали, что сейчас идёт ремонт входа и детской площадки в Центральном парке. Власти рассказали и показали, какой будет новая детская площадка и когда её откроют.

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Первомайский скверблагоустройство в Новосибирскепарки Новосибирска
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