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Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Новосибирской области

Количество умерших от коронавируса достигло 171 человека

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Всего в регионе выявлено 8186 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Всего в регионе выявлено 8186 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Новосибирский оперштаб опубликовал статистику по умершим от коронавируса на 20 июля.

«Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 70 лет и женщины в возрасте 81 года и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19», — говорится в сообщения.

В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ — 17 пациентов. На утро 20 июля в регионе выявлено 8186 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки), в том числе 485 детей. 6203 пациента выписаны с выздоровлением (+55 за сутки).

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157-00-00.

Новосибирская область лидирует по летальности от коронавируса в Сибири и занимает 4-е место из 15 среди городов-миллионников. Процент умерших от общего числа заболевших в Новосибирской области выше, чем в целом по стране. Почему так происходит — медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко выяснила у экспертов. Многие отказались говорить на такую тему. А те, кто согласился, считают, что с чувствительностью тестов и установкой причин смерти что-то не так.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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