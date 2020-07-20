Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Новосибирской области

Новосибирский оперштаб опубликовал статистику по умершим от коронавируса на 20 июля.
«Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 70 лет и женщины в возрасте 81 года и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от
В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ —
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Новосибирская область лидирует по летальности от коронавируса в Сибири и занимает