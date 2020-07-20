Больше 8 тысяч новосибирцев заболели коронавирусом — свежая статистика оперштаба

Оперштаб сообщил о ещё 109 пациентах с коронавирусом в Новосибирской области.

«По данным оперативного штаба, на утро 20 июля в регионе выявлено 8186 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки), в том числе 485 детей . 6203 пациента выписаны с выздоровлением (+55 за сутки)», — говорится в сообщении.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1949.

