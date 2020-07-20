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Больше 8 тысяч новосибирцев заболели коронавирусом — свежая статистика оперштаба

За прошедшие сутки зарегистрировали ещё 109 случаев

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Выписаны при этом только 55 пациентов&nbsp;

Выписаны при этом только 55 пациентов 

Оперштаб сообщил о ещё 109 пациентах с коронавирусом в Новосибирской области.

«По данным оперативного штаба, на утро 20 июля в регионе выявлено 8186 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки), в том числе 485 детей. 6203 пациента выписаны с выздоровлением (+55 за сутки)», — говорится в сообщении.

Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1949.

Вчера оперштаб сообщал о 118 новых заболевших в Новосибирской области.

Три дня назад стало известно, что новосибирский «Вектор» может получить разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса уже через 2–3 недели. До этого Новосибирске учёные смогли получить в лаборатории работающие антитела к коронавирусу — в дальнейшем их будут использовать для создания вакцины.

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коронавирус в Новосибирске
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