Больше 8 тысяч новосибирцев заболели коронавирусом — свежая статистика оперштаба

Оперштаб сообщил о ещё 109 пациентах с коронавирусом в Новосибирской области.
«По данным оперативного штаба, на утро 20 июля в регионе выявлено
Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1949.
Вчера оперштаб сообщал о 118 новых заболевших в Новосибирской области.
Три дня назад стало известно, что новосибирский «Вектор» может получить разрешение на начало клинических испытаний вакцины от коронавируса уже через