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Криминал

Суд отправил в СИЗО бывшего директора «Винапа»

По данным источников, близких к следствию, Олега Ярового обвиняют в мошенничестве

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Олег Яровой возглавлял совет директоров ОАО «Винап» в 2002 году&nbsp;

Олег Яровой возглавлял совет директоров ОАО «Винап» в 2002 году 

Центральный районный суд Новосибирска арестовал новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Его отправили в СИЗО на месяц.

Сообщение об этом появилось на сайте Центрального районного суда:

«16.07.2020 Центральным районным судом г. Новосибирска в отношении обвиняемого Ярового О. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 25 суток, то есть до 08 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером Андреем Харлановым купил в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис».

Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники, бизнесмену вменяют часть 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Расследованием дела занимается новосибирское ФСБ. По словам источника «Континент Сибирь», в основе дела — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Олег Яровой в 2015 году якобы похитил у него 170 млн рублей.

По данным «Контур Фокуса», помимо управляющих компаний, Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).

Обновлено: в Центральный суд поступила апелляция:

— 17.07.2020 в Центральный районный суд г. Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 16.07.2020 об избрании меры пресечения в отношении Ярового О.А, — сообщили в суде.

В 2016 году полиция перекрывала территорию бывшего завода «Винап»: тогда патрульные автомобили заблокировали территорию предприятия как со стороны ул. Петухова, так и со стороны Северного проезда. На протяжении часа полицейские не впускали и не выпускали с территории никого, включая пешеходов.

Позже в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что проводили «проверку в рамках действующего законодательства», но с чем именно она связана, уточнить не смогли.

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ФСБмошенничествосуд
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