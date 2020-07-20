Суд отправил в СИЗО бывшего директора «Винапа»

Центральный районный суд Новосибирска арестовал новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Его отправили в СИЗО на месяц.
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Сообщение об этом появилось на сайте Центрального районного суда:
«16.07.2020 Центральным районным судом г. Новосибирска в отношении обвиняемого
Яровой был председателем совета директоров «Винапа», руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в
Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники, бизнесмену вменяют
По данным «Контур Фокуса», помимо управляющих компаний, Олег Яровой руководит
Обновлено: в Центральный суд поступила апелляция:
— 17.07.2020 в Центральный районный суд г. Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 16.07.2020 об избрании меры пресечения в отношении Ярового О.А, — сообщили в суде.
В 2016 году полиция перекрывала территорию бывшего завода «Винап»: тогда патрульные автомобили заблокировали территорию предприятия как со стороны
Позже в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что проводили «проверку в рамках действующего законодательства», но с чем именно она связана, уточнить не смогли.