Суд отправил в СИЗО бывшего директора «Винапа»

Как сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на собственные источники, бизнесмену вменяют часть 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Расследованием дела занимается новосибирское ФСБ . По словам источника «Континент Сибирь», в основе дела — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Олег Яровой в 2015 году якобы похитил у него 170 млн рублей .

По данным «Контур Фокуса», помимо управляющих компаний, Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).

Обновлено: в Центральный суд поступила апелляция:

— 17.07.2020 в Центральный районный суд г. Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 16.07.2020 об избрании меры пресечения в отношении Ярового О.А, — сообщили в суде.

