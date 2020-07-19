В Кировском районе KIA врезался в столб — около места ДТП на дороге обнаружили глубокую яму

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.



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В конце апреля в Новосибирске недалеко от площади инженера Будагова посреди дороги провалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма.