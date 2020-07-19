В Кировском районе KIA врезался в столб — около места ДТП на дороге обнаружили глубокую яму

В воскресенье вечером, 19 июля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль KIA Ceed врезался в столб. Авария произошла на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко.
— У автомобиля сильные повреждения передней части. Пострадавших нет. На месте работает экипаж ГИБДД, — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.
Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», недалеко от места ДТП на дороге провалился асфальт — там сейчас глубокая яма. KIA Rio, который находится возле ямы, по словам очевидцев, уже получил повреждения при наезде на неё.
Точной информации, связана ли авария с ямой на дороге, пока нет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.
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В конце апреля в Новосибирске недалеко от площади инженера Будагова посреди дороги провалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма.