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Дороги и транспорт

В Кировском районе KIA врезался в столб — около места ДТП на дороге обнаружили глубокую яму

В аварии никто не пострадал

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Пострадавших в аварии нет

Пострадавших в аварии нет

В воскресенье вечером, 19 июля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль KIA Ceed врезался в столб. Авария произошла на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко.

— У автомобиля сильные повреждения передней части. Пострадавших нет. На месте работает экипаж ГИБДД, — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», недалеко от места ДТП на дороге провалился асфальт — там сейчас глубокая яма. KIA Rio, который находится возле ямы, по словам очевидцев, уже получил повреждения при наезде на неё.

Точной информации, связана ли авария с ямой на дороге, пока нет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Яма образовалась прямо на проезжей части&nbsp;

Яма образовалась прямо на проезжей части 

Как сообщают читатели, после ДТП яму уже оградили&nbsp;

Как сообщают читатели, после ДТП яму уже оградили 

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.

Если вы заметили в городе ямы на дорогах, рассказывайте об этом нам и присылайте фото с места через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В конце апреля в Новосибирске недалеко от площади инженера Будагова посреди дороги провалился асфальт. На дороге образовалась огромная яма.

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ДТПКировский районяма
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