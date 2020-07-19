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На ОбьГЭСе из окна выпал полуторагодовалый ребенок

Мальчик госпитализирован в больницу с переломом ребра и травмой легких

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Ребенка забрали в больницу

Ребенка забрали в больницу

Трагедия в Советском районе Новосибирска произошла вечером в субботу, 18 июля. Из окна квартиры в многоэтажном доме выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик, оставшись без присмотра, оперся на москитную сетку. Ребенка забрали в больницу с переломом ребра и травмой легких.

— Вчера вечером, 18 июля, около 17:30 в квартире дома по улице Часовой в Советском районе оставленный без присмотра полуторагодовалый мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку. В результате произошло падение с высоты 4-го этажа. Ребенок госпитализирован в больницу с переломом ребра и травмой легких, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Выехавшие на место происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 «Советский» установили, что это был несчастный случай. Сотрудники полиции взяли объяснения с матери ребенка. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Вечером в пятницу, 17 июля, из окна квартиры на втором этаже в одном из домов в поселке Элитный выпал 4-летний мальчик.

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Советский районвыпал из окна ребенок
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