Новосибирск стал самым криминальным городом в России по версии европейских социологов

Новосибирск стал самым криминальным городом в России по версии портала Numbeo. Такой вывод сделали европейские социологи, изучив уровень преступности и уровень безопасности в городах. Рейтинг состоит из 30 городов Восточной Европы, а также европейской и азиатской частей России.



В общем рейтинге Новосибирск занял 4-е место. На первом месте Одесса, на втором — Днепр, на третьем — Харьков. Москва в рейтинге заняла 12-е место, а Санкт-Петербург расположился на 13-м.

Социологи учитывали индекс преступности и индекс безопасности. В Новосибирске индекс преступности, согласно данным, равен 47,54%, а индекс безопасности — 52,46%.