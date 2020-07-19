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Новосибирск стал самым криминальным городом в России по версии европейских социологов

Столица Сибири заняла 4-е место в общем рейтинге

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В общем рейтинге Новосибирск занял 4-е место

В общем рейтинге Новосибирск занял 4-е место

Новосибирск стал самым криминальным городом в России по версии портала Numbeo. Такой вывод сделали европейские социологи, изучив уровень преступности и уровень безопасности в городах. Рейтинг состоит из 30 городов Восточной Европы, а также европейской и азиатской частей России.

В общем рейтинге Новосибирск занял 4-е место. На первом месте Одесса, на втором — Днепр, на третьем — Харьков. Москва в рейтинге заняла 12-е место, а Санкт-Петербург расположился на 13-м.

Социологи учитывали индекс преступности и индекс безопасности. В Новосибирске индекс преступности, согласно данным, равен 47,54%, а индекс безопасности — 52,46%.

За Новосибирском расположился Екатеринбург, показатели у городов очень близки

За Новосибирском расположился Екатеринбург, показатели у городов очень близки

В середине июля независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало данные социологического опроса россиян на тему занятия спортом. Новосибирск расположился на 6-м месте среди городов России, жители которых занимаются спортом чаще других.

Недавно Новосибирск занял 12-е место среди городов России, жители которых чаще всего страдают от аллергии.

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Новосибирскпервое месторейтинг
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