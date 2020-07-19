30 километров сплошной пробки: новосибирцы не могут въехать в город

На участке этого шоссе между посёлками 8 Марта и Верх-Тула произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате проезжая часть оказалась перекрыта.



По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», заторы наблюдаются и на нескольких участках Бердского шоссе — в районе Бердска, Речкуновки, Академгородка, Нижней Ельцовки.

Вечером в воскресенье новосибирцы традиционно возвращаются домой с дач и мест отдыха.