30 километров сплошной пробки: новосибирцы не могут въехать в город

К вечеру воскресенья на подъезде к Новосибирску образовались серьезные пробки — самая масштабная на Ордынском шоссе, ее длина около 30 километров.
На участке этого шоссе между посёлками 8 Марта и Верх-Тула произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате проезжая часть оказалась перекрыта.
По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», заторы наблюдаются и на нескольких участках Бердского шоссе — в районе Бердска, Речкуновки, Академгородка, Нижней Ельцовки.
Вечером в воскресенье новосибирцы традиционно возвращаются домой с дач и мест отдыха.
Накануне утром наблюдались заторы в обратном направлении, из Новосибирска.