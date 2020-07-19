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30 километров сплошной пробки: новосибирцы не могут въехать в город

Горожане возвращаются домой после отдыха

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Пробка огромная

Пробка огромная

К вечеру воскресенья на подъезде к Новосибирску образовались серьезные пробки — самая масштабная на Ордынском шоссе, ее длина около 30 километров.

Заторы на Ордынском и Бердском шоссе

Заторы на Ордынском и Бердском шоссе

На участке этого шоссе между посёлками 8 Марта и Верх-Тула произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате проезжая часть оказалась перекрыта.

По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», заторы наблюдаются и на нескольких участках Бердского шоссе — в районе Бердска, Речкуновки, Академгородка, Нижней Ельцовки.

Вечером в воскресенье новосибирцы традиционно возвращаются домой с дач и мест отдыха.

Накануне утром наблюдались заторы в обратном направлении, из Новосибирска.

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пробки
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