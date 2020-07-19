В Новосибирске проходят облавы на водителей такси: их гоняют с мигалками

Сегодня ночью, как сообщается в паблике АСТ-54, шесть патрульных машин ГИБДД с мигалками преследовали такси с логотипом Uber, которое уходило от погони по улице Нарымской на высокой скорости.

12 июля пьяный таксист на машине с логотипом «Яндекса» врезался в припаркованный седан и попытался сбежать, однако его поймали очевидцы.