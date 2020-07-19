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В Новосибирске проходят облавы на водителей такси: их гоняют с мигалками

Сегодня ночью шесть патрульных машин ГИБДД с мигалками преследовали такси с логотипом Uber

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ГИБДД проверяет таксистов

ГИБДД проверяет таксистов

ГИБДД Новосибирска проводит в городе оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Такси», инспекторы выявляют факты работы таксистов без лицензии, факты незаконного использования атрибутики, факты нарушения ПДД.

— ДТП с участием легкового такси всегда вызывают большой общественный резонанс и приводят к серьезным последствиям, в связи с этим регулярно проводятся такие профилактические мероприятия, главная цель которых — напомнить водителям такси об обеспечении пассажирских перевозок, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Особое внимание уделяется техническому состоянию автомобилей такси, прохождению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, соблюдению ими режима труда и отдыха.

По данным статистики, за первое полугодие 48 таксистов были наказаны за нарушение правил пользования ремнем безопасности, 46 — за управление транспортом с техническими неисправностями, 24 — за несоблюдение требований дорожных знаков, 13 — за нарушение правил парковки транспортных средств.

Видео: АСТ-54

Сегодня ночью, как сообщается в паблике АСТ-54, шесть патрульных машин ГИБДД с мигалками преследовали такси с логотипом Uber, которое уходило от погони по улице Нарымской на высокой скорости.

12 июля пьяный таксист на машине с логотипом «Яндекса» врезался в припаркованный седан и попытался сбежать, однако его поймали очевидцы.

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ДТПТакси
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