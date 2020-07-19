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Губернатор Травников выложил загадочный пост в инстаграме. Объясняем, что это может значить

Глава региона опубликовал странную схему без разъясняющих подписей

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Андрей Травников выложил загадочный рисунок

Андрей Травников выложил загадочный рисунок

В личном аккаунте Инстаграма губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в это воскресенье, 19 июля, появился загадочный рисунок без разъясняющих подписей.

Подписчики предположили, что пост связан с Днем металлурга, который отмечается сегодня, — на рисунке изображена диаграмма «железо — углерод».

Еще одним постом губернатор поздравляет с праздником — соответствующая надпись размещена на фоне кадра из фильма «Терминатор» (где киборг тонет в расплавленном металле).

— Эту страницу точно не ребенок ведёт? Или её взломали? — задаются вопросами подписчики.

Напомним, Андрей Травников в 1992–2006 годах работал на Череповецком металлургическом комбинате, до этого он закончил Череповецкий металлургический техникум по специальности «Электромонтёр».

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Травников
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