Губернатор Травников выложил загадочный пост в инстаграме. Объясняем, что это может значить

В личном аккаунте Инстаграма губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в это воскресенье, 19 июля, появился загадочный рисунок без разъясняющих подписей.
Подписчики предположили, что пост связан с Днем металлурга, который отмечается сегодня, — на рисунке изображена диаграмма «железо — углерод».
Еще одним постом губернатор поздравляет с праздником — соответствующая надпись размещена на фоне кадра из фильма «Терминатор» (где киборг тонет в расплавленном металле).
— Эту страницу точно не ребенок ведёт? Или её взломали? — задаются вопросами подписчики.
Напомним, Андрей Травников в 1992–2006 годах работал на Череповецком металлургическом комбинате, до этого он закончил Череповецкий металлургический техникум по специальности «Электромонтёр».