Губернатор Травников выложил загадочный пост в инстаграме. Объясняем, что это может значить

Еще одним постом губернатор поздравляет с праздником — соответствующая надпись размещена на фоне кадра из фильма «Терминатор» (где киборг тонет в расплавленном металле).

— Эту страницу точно не ребенок ведёт? Или её взломали? — задаются вопросами подписчики.

