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Мать с 7-летним сыном утонули в озере в Новосибирске, когда кормили уток

Ребенок упал в воду, мать бросилась за ним

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Трагедия произошла в садовом обществе «Береговое» неподалеку от разъезда Иня на озере Черное

Трагедия произошла в садовом обществе «Береговое» неподалеку от разъезда Иня на озере Черное

В Первомайском районе Новосибирска 17 июля в озере утонули мать и ее 7-летний сын. Трагедия произошла в садовом обществе «Береговое» неподалеку от разъезда Иня на озере Черное.

— Днем утонули женщина 1979 года рождения и ее 7-летний сын 2012 года рождения, жители Новосибирска. Тела обнаружены. На место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. Проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В полиции уточнили, что произошедшее квалифицируется как несчастный случай, криминала не усматривается. По предварительным данным мать с ребенком пошли на озеро кормить уток, ребенок упал в воду, женщина бросилась за ним, но спастись они не смогли.

В этот же день около Димитровского моста в реке Обь утонул 17-летний парень, который с подругой пришел купаться.

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