Число заразившихся коронавирусом перевалило за 8 тысяч человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у ещё 114 человек.



Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.



— На утро 19 июля в регионе зарегистрировано 8 077 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка, — говорится в сообщении.

6 014 человек выписаны с выздоровлением (+118 за сутки).



В больницах лежат 2 004 человека с подтверждённым ковидом и подозрением на него. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 пациента, из них на ИВЛ — 18.



Вчера оперштаб сообщал о 114 новых случаях заражения в Новосибирской области.

