Число заразившихся коронавирусом перевалило за 8 тысяч человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у ещё 114 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.
— На утро 19 июля в регионе зарегистрировано 8 077 случаев COVID-19 (+114 за последние сутки), в том числе 462 ребенка, — говорится в сообщении.
6 014 человек выписаны с выздоровлением (+118 за сутки).
В больницах лежат 2 004 человека с подтверждённым ковидом и подозрением на него. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 пациента, из них на ИВЛ — 18.
Вчера оперштаб сообщал о 114 новых случаях заражения в Новосибирской области.
Число ковидных больных в регионе растет, вместе с тем заполняются и больницы, в которых, как выяснилось, не хватает персонала. Корреспондент НГС сделала запрос в Минздрав области и узнала, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами: какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые их коллеги покидают насиженные места.