Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирской области скончались еще пять человек, зараженных коронавирусом. Это 82-летний мужчина и четыре женщины 69, 73, 75 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 163 человека.



Общее число умерших от инфекции достигло 168 человек.

Накануне сообщалось о смерти трех женщин от коронавирусной инфекции.

В конце июня журналист НГС провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в репортаже.

