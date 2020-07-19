19 июля воскресенье
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 71.71
eur 81.68
СрочноМать с 7-летним сыном утонули в озере

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

Погибли один мужчина и четыре женщины

1 806
21 Обсудить

Поделиться

Коронавирус не сбавляет оборотов

Коронавирус не сбавляет оборотов

Пять новосибирцев умерли от коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области скончались еще пять человек, зараженных коронавирусом. Это 82-летний мужчина и четыре женщины 69, 73, 75 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 163 человека.

Общее число умерших от инфекции достигло 168 человек.

Накануне сообщалось о смерти трех женщин от коронавирусной инфекции.

В конце июня журналист НГС провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в репортаже.

На этой неделе стало известно, что в Новосибирске скончался всемирно известный психиатр, который последние две недели лечился от коронавируса.

Почему в Новосибирске так много людей умирают от ковида (или это ещё мало?) — отвечают врачи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!