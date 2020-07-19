Два мотоцикла врезались друг в друга: погибла 15-летняя девушка

Поздно вечером 18 июля в Ордынском районе Новосибирской области произошло столкновение двух мотоциклов, погиб один человек.

— 16-летний подросток на мотоцикле «Урал» без водительского удостоверения двигался по ул. Юбилейная поселка Петровский и совершил столкновение с мотоциклом «Иж-Юпитер» без государственного номера под управлением 16-летнего подростка, который двигался в попутном направлении и остановился у края проезжей части, — сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.

