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Два мотоцикла врезались друг в друга: погибла 15-летняя девушка

Столкновение произошло в поселке Петровский Ордынского района

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Аварию совершил подросток на мотоцикле «Урал»

Аварию совершил подросток на мотоцикле «Урал»

Поздно вечером 18 июля в Ордынском районе Новосибирской области произошло столкновение двух мотоциклов, погиб один человек.

— 16-летний подросток на мотоцикле «Урал» без водительского удостоверения двигался по ул. Юбилейная поселка Петровский и совершил столкновение с мотоциклом «Иж-Юпитер» без государственного номера под управлением 16-летнего подростка, который двигался в попутном направлении и остановился у края проезжей части, — сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.

Погибла пассажирка&nbsp;«Иж-Юпитер»

Погибла пассажирка «Иж-Юпитер»

В результате столкновения подростки, управлявшие мотоциклами, получили ранения. 15-летняя девушка-пассажир мотоцикла «Иж-Юпитер» от полученных травм скончалась.

17 июля под Иркутском семья новосибирских байкеров попала в тяжелую аварию, на месте погиб мужчина, его жена в тяжелом состоянии была госпитализирована.

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