В Кировском районе водитель «Фольксвагена» насмерть сбил женщину

Поздним вечером в субботу, 18 июля, в Кировском районе Новосибирска водитель Volkswagen Passat насмерть сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу в неположенном месте.

По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», за некоторое время до трагедии женщина стояла у начала бетонного разделителя, после удара её отбросило на несколько метров.

— В 22:55 водитель 1997 года рождения двигался за рулём седана Volkswagen Passat со стороны Немировича-Данченко в сторону «ИКЕА» и сбил женщину, которой на вид около 50 лет, у дома № 89 по улице Ватутина. Женщина находилась на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, её личность сейчас устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства случившегося и личность погибшей, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД НСО.