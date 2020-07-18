На площади Ленина новосибирцы устроили акцию в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края

На месте акции также присутствует полиция, однако в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

На днях корреспонденты НГС вышли на улицу, попросили прохожих высказать своё мнение по поводу народных шествий на Дальнем Востоке в поддержку Сергея Фургала и собрали 10 мнений о митингах в Хабаровске.