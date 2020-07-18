На площади Ленина новосибирцы устроили акцию в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края

В субботу вечером, 18 июля, в центре Новосибирска горожане устроили акцию в поддержку хабаровчан, которые уже неделю выходят на народные шествия с требованием освободить главу региона Сергея Фургала. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах и доставили в Москву. После ареста хабаровского губернатора в городе начались несанкционированные акции — десятки тысяч людей вышли на улицы. На площади Ленина в Новосибирске уже собралось несколько десятков человек.
— Я слежу за событиями в Хабаровске и поддерживаю тех людей, которые выходят (на митинги. — Прим. авт.) за свои права. Они возмущены существующим положением. Я считаю, что они правы, и их поддерживаю. Я думаю, что должен быть справедливый суд. Нужно вернуть Фургала в Хабаровский край, должен быть суд присяжных, открытый судебный процесс. Во-первых, меня возмущает то, как освещают эти события СМИ. То есть митинги не показывают, хотя они происходят каждый день там в течение недели. Сегодня там тоже проходит митинг. По-моему, самый крупный. Получается, что описание событий необъективное — то есть скрывают от людей информацию. Мне это абсолютно не нравится. Я думаю, что всё должно быть по-честному. Люди имеют право на правду, на получение объективной информации, на высказывание своего мнения, — объяснил корреспонденту НГС один из участников акции Андрей.
— Решила принять участие в этой акции, потому что я гражданин России и мне не всё равно. Про любого человека могут прийти и наплести, что 15 лет назад было, и посадить, что ли? Это несправедливо. Человек делал для своего города, старался. Он начал делать что-то хорошее — его убрали. Людям дал свободу — его убрали. Я хочу справедливого суда, чтобы суд был открытый. Я хочу, чтобы все люди узнали об этом. В Германии про это показывают, а у нас здесь — нет! — рассказала сибирячка Екатерина.
На месте акции также присутствует полиция, однако в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
На днях корреспонденты НГС вышли на улицу, попросили прохожих высказать своё мнение по поводу народных шествий на Дальнем Востоке в поддержку Сергея Фургала и собрали 10 мнений о митингах в Хабаровске.