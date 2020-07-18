В посёлке Элитный под Новосибирском из окна выпал 4-летний ребёнок

Вечером в пятницу, 17 июля, из окна квартиры на втором этаже неуказанного дома в посёлке Элитный выпал 4-летний мальчик.

— Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что около 21:45 четырехлетний мальчик, оставленный находившимся дома отцом без присмотра, влез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна на газон. Ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, — сообщили на сайте главного управления МВД России по Новосибирской области.