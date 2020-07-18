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Происшествия

В посёлке Элитный под Новосибирском из окна выпал 4-летний ребёнок

Мальчика доставили в больницу с черепно-мозговой травмой

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Мальчик находился без присмотра родителей и оперся на москитную сетку

Мальчик находился без присмотра родителей и оперся на москитную сетку

Вечером в пятницу, 17 июля, из окна квартиры на втором этаже неуказанного дома в посёлке Элитный выпал 4-летний мальчик.

— Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что около 21:45 четырехлетний мальчик, оставленный находившимся дома отцом без присмотра, влез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна на газон. Ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, — сообщили на сайте главного управления МВД России по Новосибирской области.

По данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В воскресенье, 5 июля, подобный случай произошёл в общежитии в Центральном районе Новосибирска — из окна выпал 4-летний мальчик, он погиб на месте.

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