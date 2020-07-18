Когда закончится этот температурный ад? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю

Минувшая неделя удивила новосибирцев аномально жаркой погодой — накануне столбик термометра поднялся до +33 градусов, горожане рванули на дачи, пляжи и в парки, а НГС в режиме онлайн следил за тем, как люди проводили этот день под палящим сибирским солнцем.



Мы решили разобраться, когда же закончится этот температурный ад, и заглянули в популярные виртуальные метеорологические сервисы.

По данным Gismeteo, первый день следующей недели в Новосибирске будет самым жарким на ней: столбик термометра поднимется до +30 градусов, однако город накроет дождь с грозой. Также сильный дождь с грозой ожидается во вторник, 21 июля. Согласно сайту, погода в середине недели будет теплой, с переменной облачностью. Самый холодный день на неделе — четверг, 23 июля. Ожидается +21 градус тепла. Зато к выходным температура постепенно начнет расти.

