Когда закончится этот температурный ад? Изучаем прогноз погоды на ближайшую неделю

Минувшая неделя удивила новосибирцев аномально жаркой погодой — накануне столбик термометра поднялся до +33 градусов, горожане рванули на дачи, пляжи и в парки, а НГС в режиме онлайн следил за тем, как люди проводили этот день под палящим сибирским солнцем.
Мы решили разобраться, когда же закончится этот температурный ад, и заглянули в популярные виртуальные метеорологические сервисы.
По данным Gismeteo, первый день следующей недели в Новосибирске будет самым жарким на ней: столбик термометра поднимется до +30 градусов, однако город накроет дождь с грозой. Также сильный дождь с грозой ожидается во вторник, 21 июля. Согласно сайту, погода в середине недели будет теплой, с переменной облачностью. Самый холодный день на неделе — четверг, 23 июля. Ожидается +21 градус тепла. Зато к выходным температура постепенно начнет расти.
По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно теплой, с переменной облачностью. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +21 до +29 градусов днем. При этом в понедельник, 20 июля, ожидается небольшой дождь. Он же будет самым жарким днём на неделе, согласно данным сайта, — как раз в этот день температура воздуха достигнет +29 градусов.
Стабильно теплую, с небольшой и переменной облачностью погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, единственный ясный день ожидается 24 июля, в пятницу, — температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью — +13. В остальном сайт обещает сухую погоду. Пасмурные дни ожидаются 21 и 22 июля. Сайт также отмечает, что 21 июля, во вторник, возможны ливень и гроза.
А вот центр «Фобос» обещает небольшой дождь на грядущей неделе только в среду и воскресенье — 22 и 26 июля. Понедельник будет единственным ясным днём, в этот день термометр покажет +28 градусов днём, +20 — ночью. На неделю выпадет целых четыре пасмурных дня. В остальном — картина, схожая с предыдущими источниками: стабильно тепло, временами жарко.
На прошлой неделе мы поговорили с врачами, изучили советы МЧС и сделали тест, который покажет, умеете ли вы справляться с жарой. А также мы рассказывали, какие напитки пить в такую погоду.
В этом году в Новосибирске официально работают всего пять пляжей, но это не мешает новосибирцам отдыхать на других водоёмах, в том числе там, где вообще нет спасателей. Замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов рассказал, где стоят спасательные посты, почему работают не все пляжи и как люди тонут в незнакомых водоёмах.