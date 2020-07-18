18 июля суббота
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 1/10
usd 71.71
eur 81.68

Все новости

Все новости
Город

Во время ремонта теплотрассы вода размыла дорогу в Октябрьском районе

Сейчас последствия устраняют специалисты СГК

1 127
3 Обсудить

Поделиться

Подтопление произошло в Октябрьском районе

Подтопление произошло в Октябрьском районе

В Новосибирске рядом с домом на ул. Бориса Богаткова, 123 вода из котлована, в котором идёт ремонт теплотрассы, размыла участок дороги.

Об этом сообщил подписчик группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Он также рассказал, что вода начала подтапливать близлежащие дома.

В «Сибирской генерирующей компании», которая занимается ремонтом теплотрассы, прокомментировали случившееся:

— Аварийно-выездная бригада энергетиков выехала на место для выяснения обстоятельств случившегося. Следует отметить, на данный момент вода убывает, ее уровень в котловане стал значительно ниже.

Сейчас подрядчик и сотрудники СГК выясняют причины подтопления, а также устраняют последствия.

Недавно в Станиславском жилмассиве развернулась стройка насосной станции рядом с улицей Тульской — жители заявляют, что работы слишком шумные, а на мусор «приходится смотреть из своих окон». В «Сибирской генерирующей компании», которая занимается строительством, ответили на претензии жителей.

По теме (1)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Октябрьский районСГК
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!