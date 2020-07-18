Во время ремонта теплотрассы вода размыла дорогу в Октябрьском районе

В Новосибирске рядом с домом на ул. Бориса Богаткова, 123 вода из котлована, в котором идёт ремонт теплотрассы, размыла участок дороги.
Об этом сообщил подписчик группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Он также рассказал, что вода начала подтапливать близлежащие дома.
В «Сибирской генерирующей компании», которая занимается ремонтом теплотрассы, прокомментировали случившееся:
— Аварийно-выездная бригада энергетиков выехала на место для выяснения обстоятельств случившегося. Следует отметить, на данный момент вода убывает, ее уровень в котловане стал значительно ниже.
Сейчас подрядчик и сотрудники СГК выясняют причины подтопления, а также устраняют последствия.
Недавно в Станиславском жилмассиве развернулась стройка насосной станции рядом с улицей Тульской — жители заявляют, что работы слишком шумные, а на мусор «приходится смотреть из своих окон». В «Сибирской генерирующей компании», которая занимается строительством, ответили на претензии жителей.