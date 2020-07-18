Полицейские в Чулыме спасли из огня мужчину, которого подозревают в нападении на бывшую жену

— Участковый уполномоченный и оперативник уголовного розыска на служебном автомобиле выдвинулись для его задержания. Подъехав к частному дому, полицейские увидели, что дом горит изнутри. Вызвав пожарных и медиков, они сломали замок входной двери и помогли мужчине покинуть горящий дом. Как выяснилось, после совершения преступления подозреваемый заперся в своем доме и, используя бензин, совершил поджог, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Потерпевшую и подозреваемого отвезли в районную больницу. По факту происшествия проводится доследственная проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На этой неделе в Первомайском районе Новосибирска произошёл крупный пожар — горели три дома. В нём погиб 19-летний новосибирец Илья Бородин. Жители сгоревших домов на Первомайке рассказали подробности трагедии.