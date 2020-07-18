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Полицейские в Чулыме спасли из огня мужчину, которого подозревают в нападении на бывшую жену

Потерпевшую и подозреваемого доставили в больницу

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Пожар случился в ночь на 17 июля

Пожар случился в ночь на 17 июля

В городе Чулыме Новосибирской области полицейские спасли из горящего дома мужчину, которого подозревают в нападении на бывшую жену.

В ночь на 17 июля в отдел полиции по Чулымскому району поступило сообщение о том, что в одной из квартир кричит женщина. Приехав на место, полицейские обнаружили 42-летнюю горожанку с ножевыми ранениями лица, груди и рук. Потерпевшая сказала, что бывший муж разбил окно в её квартире, пробрался внутрь и нанёс удары. Женщина также сказала, что нападавший был пьян. На помощь пострадавшей вызвали скорую.

— Участковый уполномоченный и оперативник уголовного розыска на служебном автомобиле выдвинулись для его задержания. Подъехав к частному дому, полицейские увидели, что дом горит изнутри. Вызвав пожарных и медиков, они сломали замок входной двери и помогли мужчине покинуть горящий дом. Как выяснилось, после совершения преступления подозреваемый заперся в своем доме и, используя бензин, совершил поджог, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Потерпевшую и подозреваемого отвезли в районную больницу. По факту происшествия проводится доследственная проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На этой неделе в Первомайском районе Новосибирска произошёл крупный пожар — горели три дома. В нём погиб 19-летний новосибирец Илья Бородин. Жители сгоревших домов на Первомайке рассказали подробности трагедии.

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Чулымнападениепожар
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