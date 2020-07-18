Новосибирцы прорвались на закрытый пляж рядом со стройкой ЛДС

На новосибирском пляже «Наутилус», рядом с которым строят ЛДС и станцию метро «Спортивная», собралось больше десятка горожан. Их не останавливает то, что официально он закрыт на два года.



Об этом рассказал обозреватель НГС Стас Соколов:

— Там же перекрыт проход к реке, потому что стройка, пляж закрыт. Но люди всё равно пролезают через решетки.