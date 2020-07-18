Новосибирцы прорвались на закрытый пляж рядом со стройкой ЛДС

На новосибирском пляже «Наутилус», рядом с которым строят ЛДС и станцию метро «Спортивная», собралось больше десятка горожан. Их не останавливает то, что официально он закрыт на два года.
Об этом рассказал обозреватель НГС Стас Соколов:
— Там же перекрыт проход к реке, потому что стройка, пляж закрыт. Но люди всё равно пролезают через решетки.
Пляж «Наутилус» закрыли на время строительства ЛДС и дорог к нему. О том, какие именно дороги построят к ЛДС, стало известно в прошлом году, когда Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к новой ледовой арене на улице Немировича-Данченко — в ней тут же нашли проблемы. Кроме того, на прилегающих к будущему ЛДС дорогах построят дорогую ливнёвку — на неё потратят 1,4 миллиарда рублей.
Официально в Новосибирске работают пять пляжей — мы показывали в одной картинке, где они находятся. Также мы объяснили, почему купаться в других водоёмах не стоит.