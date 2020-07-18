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Город

Новосибирцы прорвались на закрытый пляж рядом со стройкой ЛДС

Отдыху горожан на «Наутилусе» не мешает строительная техника

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Люди смогли пролезть через ограждения

Люди смогли пролезть через ограждения

На новосибирском пляже «Наутилус», рядом с которым строят ЛДС и станцию метро «Спортивная», собралось больше десятка горожан. Их не останавливает то, что официально он закрыт на два года.

Об этом рассказал обозреватель НГС Стас Соколов:

— Там же перекрыт проход к реке, потому что стройка, пляж закрыт. Но люди всё равно пролезают через решетки.

Пока новосибирцы спокойно отдыхают на берегу, вокруг работает строительная техника

Пока новосибирцы спокойно отдыхают на берегу, вокруг работает строительная техника

На пляже ещё много свободного места

На пляже ещё много свободного места

У воды люди спасаются от жары

У воды люди спасаются от жары

Сегодня в городе +25

Сегодня в городе +25

Пляж «Наутилус» закрыли на время строительства ЛДС и дорог к нему. О том, какие именно дороги построят к ЛДС, стало известно в прошлом году, когда Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к новой ледовой арене на улице Немировича-Данченко — в ней тут же нашли проблемы. Кроме того, на прилегающих к будущему ЛДС дорогах построят дорогую ливнёвку — на неё потратят 1,4 миллиарда рублей.

Официально в Новосибирске работают пять пляжей — мы показывали в одной картинке, где они находятся. Также мы объяснили, почему купаться в других водоёмах не стоит.

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левый берегпляж«Наутилус»
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