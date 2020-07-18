В Новосибирском зоопарке родились 16 манулов — у них очень яркие голубые глаза

В Новосибирском зоопарке у трёх самок манулов родились 16 детёнышей. Сейчас малыши уже выходят на прогулку.

— В первые недели жизни детеныши манула, как и малыши всех кошачьих, абсолютно беспомощны: у них закрыты глаза и нет зубов. Вес новорожденного манула около 100 граммов. Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится с ними рядом. У маленьких манулов глаза ярко-голубого цвета, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка.



С возрастом цвет глаз манулов меняется на зеленый, потом на желтый. Пробовать мясо котята начинают примерно на третьей неделе жизни.