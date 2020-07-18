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В Новосибирском зоопарке родились 16 манулов — у них очень яркие голубые глаза

Потомство принесли три самки

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В этом году потомство дали три самки манулов

В этом году потомство дали три самки манулов

В Новосибирском зоопарке у трёх самок манулов родились 16 детёнышей. Сейчас малыши уже выходят на прогулку.

— В первые недели жизни детеныши манула, как и малыши всех кошачьих, абсолютно беспомощны: у них закрыты глаза и нет зубов. Вес новорожденного манула около 100 граммов. Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится с ними рядом. У маленьких манулов глаза ярко-голубого цвета, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка.

С возрастом цвет глаз манулов меняется на зеленый, потом на желтый. Пробовать мясо котята начинают примерно на третьей неделе жизни.

Котята начинают выходить на улицу

Котята начинают выходить на улицу

Недавно сотрудники зоопарка заметили, что маленькие манулы уже выходят из укрытия. Сейчас они прячутся от всего незнакомого в домиках или за своими мамами.

Чтобы манулы могли размножаться в неволе, для них нужно создавать особые условия. В Новосибирском зоопарке эти кошки приносят потомство уже в течение 25 лет.

На этой неделе в зоопарк привезли дальневосточного леопарда по имени Дава. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

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Новосибирский зоопаркМанулы
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