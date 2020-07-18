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Под Новосибирском в ДТП погиб 18-летний парень — момент аварии попал на видео

Пострадали водитель и пассажиры, которые ехали в сторону Кольцово

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Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии

Один погиб и двое пострадали в ДТП на новосибирской дороге

Сегодня, 18 июля, в аварии под Новосибирском погиб 18-летний парень. Он скончался до приезда скорой.

— Водитель 2002 года рождения на автомобиле «Рено Логан» с пассажирами следовал по автодороге Инская — Барышево в сторону р. п. Кольцово. На 9-м км не справился с управлением и совершил опрокидывание в правый кювет по ходу движения, — рассказали об аварии в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Момент столкновения попал на видео.

Видео: Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

В аварии пострадал водитель и два пассажира 2002 и 2003 годов рождения. Ещё один подросток 2002 года рождения умер до приезда скорой.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводят проверку, специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Если вам известно что-то о пострадавших, вы их родственник или знакомый, то сообщите об этом в редакцию НГС по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или напишите на почту news@ngs.ru.

Другая авария с участием подростков произошла сегодня ночью в Ордынском районе. В ней погиб 15-летний мальчик, который был за рулём.

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