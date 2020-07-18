Под Новосибирском в ДТП погиб 18-летний парень — момент аварии попал на видео

На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводят проверку, специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Если вам известно что-то о пострадавших, вы их родственник или знакомый, то сообщите об этом в редакцию НГС по телефону 8 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или напишите на почту news@ngs.ru.

Другая авария с участием подростков произошла сегодня ночью в Ордынском районе. В ней погиб 15-летний мальчик, который был за рулём.