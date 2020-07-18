Росстат сообщил о рекордном падении реальных доходов населения

По данным Росстата, средний доход россиян составил 32 тыс. 854 руб. При этом реальные зарплаты показали рост в мае на 1%, с начала года — на 3,4%. В I квартале 2020 года около 18,6 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума в стране в начале года составил 11 тыс. 731 руб.



В Росстате отмечают, что рост реального размера зарплат (с поправкой на инфляцию) в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% — в феврале и 6,5% — в январе.

Под реальными подразумеваются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Также Росстат посчитал количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума, который в I квартале 2020 года составил 10 843 рубля. Оказалось, что в первые три месяца года доходы 18,6 млн человек (12,6% населения страны) не превышали эту сумму. При этом в ведомстве отмечают, что доля малоимущего населения в I квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3 млн человек.