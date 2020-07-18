Росстат сообщил о рекордном падении реальных доходов населения

Реальные располагаемые денежные доходы россиян во II квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении. Такие данные приводятся в докладе Росстата. Также ведомство уточнило свои данные по динамике реальных доходов населения в I квартале 2020 года — согласно последней оценке, они выросли на 1,2%. Ранее сообщалось, что они снизились на 0,2%.
Таким образом, реальные располагаемые доходы населения РФ во II квартале пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х, когда в 1999 году падение превысило 10%.
По данным Росстата, средний доход россиян составил 32 тыс. 854 руб. При этом реальные зарплаты показали рост в мае на 1%, с начала года — на 3,4%. В I квартале 2020 года около 18,6 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума в стране в начале года составил 11 тыс. 731 руб.
В Росстате отмечают, что рост реального размера зарплат (с поправкой на инфляцию) в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% — в феврале и 6,5% — в январе.
Под реальными подразумеваются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
Также Росстат посчитал количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума, который в I квартале 2020 года составил 10 843 рубля. Оказалось, что в первые три месяца года доходы 18,6 млн человек (12,6% населения страны) не превышали эту сумму. При этом в ведомстве отмечают, что доля малоимущего населения в I квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3 млн человек.