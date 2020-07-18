В российском календаре появится еще один праздник

В России появится еще один профессиональный праздник — председатель правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре День работника транспорта. Отмечать его будут в ноябре, сообщает пресс-служба правительства.

— Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения, — говорится в сообщении.

