Подросток из Новосибирска погиб за рулём — ночью он врезался в дерево

Сегодня ночью, 18 июля, подросток из Новосибирска врезался в дерево в Ордынском районе.
— В период времени с 4:00 до 6:00 15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2114, следовал по автодороге Чингиз-Нижнекаменка-Завьялово со стороны Нижнекаменка в сторону Усть-Хмелевка, и на 3 км совершил наезд на дерево, — сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.
В результате столкновения мальчик скончался. В машине также был 17-летний пассажир из села Нижнекаменка, его доставили в больницу с тяжёлыми травмами.
Другое ДТП с участием подростка произошло в Новосибирске вечером 9 июля. Примерно в 22:20 на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе 29-летний водитель «ниссана» сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.