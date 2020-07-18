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Подросток из Новосибирска погиб за рулём — ночью он врезался в дерево

Авария произошла в Ордынском районе

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Трагедия произошла сегодня ночью

Трагедия произошла сегодня ночью

Сегодня ночью, 18 июля, подросток из Новосибирска врезался в дерево в Ордынском районе.

— В период времени с 4:00 до 6:00 15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2114, следовал по автодороге Чингиз-Нижнекаменка-Завьялово со стороны Нижнекаменка в сторону Усть-Хмелевка, и на 3 км совершил наезд на дерево, — сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.

В аварии также пострадал пассажир

В аварии также пострадал пассажир

В результате столкновения мальчик скончался. В машине также был 17-летний пассажир из села Нижнекаменка, его доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

Другое ДТП с участием подростка произошло в Новосибирске вечером 9 июля. Примерно в 22:20 на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе 29-летний водитель «ниссана» сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

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ДТПаварияордынский районпогибшийподросток
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