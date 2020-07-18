Подросток из Новосибирска погиб за рулём — ночью он врезался в дерево

Сегодня ночью, 18 июля, подросток из Новосибирска врезался в дерево в Ордынском районе.

— В период времени с 4:00 до 6:00 15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2114, следовал по автодороге Чингиз-Нижнекаменка-Завьялово со стороны Нижнекаменка в сторону Усть-Хмелевка, и на 3 км совершил наезд на дерево, — сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.

