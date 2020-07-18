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«Сделал несколько переворотов»: в Новосибирске «Хонду» выбросило на трамвайные пути

Водитель и пассажиры отказались от госпитализации

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ДТП произошло сегодня днём

ДТП произошло сегодня днём

Сегодня днём, 18 июля, в районе улицы Петухова, 35 в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Мерседес» и «Хонда». Последний выбросило на трамвайные пути.

— Автомобиль «Мерседес» при выезде с заправки не уступил дорогу автомобилю «Хонда», который выбросило на трамвайные пути. Автомобиль сделал несколько переворотов, — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Автомобиль получил серьезные повреждения

Автомобиль получил серьезные повреждения

Водитель и пассажиры «Хонды» отказались от госпитализации.

Другое ДТП с участием автомобиля «Хонда» произошло в Новосибирске 9 июля. В Калининском районе на улице Мясниковой, 29 водитель кроссовера на высокой скорости врезался в автомойку у магазина «Лента», предварительно зацепив припаркованный микроавтобус.

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ДТПКировский район
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