«Сделал несколько переворотов»: в Новосибирске «Хонду» выбросило на трамвайные пути

Сегодня днём, 18 июля, в районе улицы Петухова, 35 в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Мерседес» и «Хонда». Последний выбросило на трамвайные пути.

— Автомобиль «Мерседес» при выезде с заправки не уступил дорогу автомобилю «Хонда», который выбросило на трамвайные пути. Автомобиль сделал несколько переворотов, — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».