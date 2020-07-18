«Сделал несколько переворотов»: в Новосибирске «Хонду» выбросило на трамвайные пути

Сегодня днём, 18 июля, в районе улицы Петухова, 35 в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Мерседес» и «Хонда». Последний выбросило на трамвайные пути.
— Автомобиль «Мерседес» при выезде с заправки не уступил дорогу автомобилю «Хонда», который выбросило на трамвайные пути. Автомобиль сделал несколько переворотов, — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Водитель и пассажиры «Хонды» отказались от госпитализации.
Другое ДТП с участием автомобиля «Хонда» произошло в Новосибирске 9 июля. В Калининском районе на улице Мясниковой, 29 водитель кроссовера на высокой скорости врезался в автомойку у магазина «Лента», предварительно зацепив припаркованный микроавтобус.