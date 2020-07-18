«Всем удачного отдыха»: новосибирские автомобилисты встали в пробку на выезде из города

Новосибирцы застряли в пробке на Бердском шоссе
Сегодня утром в Новосибирске образовались две большие пробки в Советском районе. Автомобили стоят на Бердском шоссе и улице Русской.
В заторе на Бердском шоссе автомобилисты начали писать недовольные комментарии в сервисе 2ГИС.
— Как же надоели эти нехорошие люди. Сыплю проклятия в их адрес, — возмущается неизвестный автор.
— Всем удачного отдыха, сегодня по этой трассе будет ад? — задается вопросом автомобилист Виктор.
Более серьезная пробка образовалась на улице Русской.
В целом дорожную ситуацию в городе оценивают в 1 балл.
В этом году в Новосибирске официально разрешили работу пяти пляжей. Где они находятся — показываем в одной картинке.