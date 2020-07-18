«Всем удачного отдыха»: новосибирские автомобилисты встали в пробку на выезде из города

В заторе на Бердском шоссе автомобилисты начали писать недовольные комментарии в сервисе 2ГИС.

— Как же надоели эти нехорошие люди. Сыплю проклятия в их адрес, — возмущается неизвестный автор.

— Всем удачного отдыха, сегодня по этой трассе будет ад? — задается вопросом автомобилист Виктор.

Более серьезная пробка образовалась на улице Русской.