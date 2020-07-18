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Дороги и транспорт

«Всем удачного отдыха»: новосибирские автомобилисты встали в пробку на выезде из города

Ещё один затор появился рядом с Обским морем

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Пробки появились на выезде из города

Пробки появились на выезде из города

Новосибирцы застряли в пробке на Бердском шоссе

Сегодня утром в Новосибирске образовались две большие пробки в Советском районе. Автомобили стоят на Бердском шоссе и улице Русской.

Одна пробка растянулась от Морского проспекта до выезда из города

Одна пробка растянулась от Морского проспекта до выезда из города

В заторе на Бердском шоссе автомобилисты начали писать недовольные комментарии в сервисе 2ГИС.

— Как же надоели эти нехорошие люди. Сыплю проклятия в их адрес, — возмущается неизвестный автор.

— Всем удачного отдыха, сегодня по этой трассе будет ад? — задается вопросом автомобилист Виктор.

Более серьезная пробка образовалась на улице Русской.

Водители стоят в пробке у Обского моря

Водители стоят в пробке у Обского моря

В целом дорожную ситуацию в городе оценивают в 1 балл.

В этом году в Новосибирске официально разрешили работу пяти пляжей. Где они находятся — показываем в одной картинке.

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Бердское шоссепляжпробки
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